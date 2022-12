Secretaria de Saúde contará com central unificada de regulação

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A secretaria de Saúde implantará uma Central Unificada de Regulação (CUR) para regulação de consultas, exames, cirurgias, fisioterapia, oncologia e Transporte Fora de Domicílio (TFD).

A CUR será responsável por controlar, monitorar e regular o acesso do cidadão aos serviços que são regulados pela secretaria de Saúde.

A secretária de Saúde, Rosilene Faria destacou os benefícios que a central trará aos pacientes. “A implantação desta central aqui no município, será extremamente benéfico para a população que utiliza o SUS, pois terá em um único lugar o acesso a consultas, exames e marcação de cirurgias. Esta é mais uma ação as secretaria de Saúde para ampliar a qualidade da assistência prestada a população. Além disso, trará mais agilidade e transparência para a lista de filas de espera.”

O principal intuito é facilitar o acesso da população para informações dos seus encaminhamentos, além de centralizar em um único lugar todos os setores responsáveis pelos agendamentos na secretaria.

A nova central ficará localizada no prédio da secretaria de Saúde, na Rua Pará esquina com a Rua Rio Grande do Sul,nº 284.

Toda adaptação do local para abrigar a central foi realizada pela secretaria de obras e a parte de mobiliário e visagismo foi disponibilizada pela Puc Minas Poços de Caldas através da contrapartida firmada na instalação do Curso de Medicina do Campus, em 2017.