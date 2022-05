Secretaria de Saúde desenvolve campanha em alusão ao Maio Amarelo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Para o ano de 2022 o Conselho Nacional de Trânsito por meio da Resolução 871/2021, de 13 de setembro, definiu que as Campanhas Educativas de Trânsito de 2022 terão como mensagem “Juntos Salvamos Vidas”.

Dentro desta temática, diversos equipamentos da secretaria de Saúde realizarão ações na próxima sexta-feira (20), com a proposta de mostrar que cada cidadão (motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas) tem o poder de salvar vidas, ao considerar que, não colocar alguém em risco é também uma forma de salvar.

A equipe do Serviço Móvel de Urgência – SAMU e servidores da Vigilância Epidemiológica estarão da Praça Pedro Sanches, das 14h às 17h realizando orientações e panfletagens sobre o tema.

Os servidores dos Hospitais Margarita Moralles e Unidade de Pronto Atendimento – UPA, também participarão da mobilização com palestras e orientações aos pacientes que estejam na sala de espera.

A ação demonstra respeito, responsabilidade e cuidado com as pessoas nos seus deslocamentos diários, além de mostrar a importância de conhecer e cumprir as regras para preservar a sua vida e a do próximo, não expondo ao risco.