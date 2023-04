Secretaria de Saúde inicia na próxima segunda-feira (10) campanha para “Teste Rápido de HIV”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O Serviço de Atendimento Especializado (SAE), inicia na próxima segunda-feira (10), a campanha de Pós Carnaval “Fique Sabendo”.

Durante toda a semana, a equipe realiza o teste rápido de HIV/AIDS e Sífilis no CTA/SAE e Unidas Básicas de Saúde e no dia 14 de abril os testes rápidos serão realizados também na Policlínica da Zona Sul. E no sábado (15) a equipe fará orientações no centro da cidade.

A coordenadora do programa municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais, Sirley Oliveira, explica que serão disponibilizados aproximadamente 500 testes rápidos e havendo necessidade o número será ampliado. “Vamos observar como será a procura”, salienta. “No SAE temos o teste rápido em situações especiais ou em campanhas como é o caso, em que o resultado é entregue em 10 ou 15 minutos e, quando alguém recebe o diagnóstico positivo já é imediatamente encaminhado para tratamento pela nossa equipe”, destaca.

Com o trabalho da equipe durante o Carnaval 2023 durante os quatro dias de folia foram disponibilizados 20 mil preservativos (17 mil masculinos e 3 mil femininos), para os foliões.

No momento, 521 casos de HIV estão em tratamento. Para os casos diagnosticados como soro positivo os medicamentos são distribuídos gratuitamente.

Diariamente em tempo integral, o serviço conta com uma equipe multiprofissional com assistente social, psicólogo, farmacêutico, enfermeiros e médicos, atuando no atendimento às infecções sexualmente transmissíveis. O SAE atende de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, na Rua pará, 284, no centro (entrada pela Rua Rio Grande do Sul). O telefone de contato é 3697-2136.