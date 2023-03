Secretaria de Saúde realiza campanha de conscientização no mês de combate à tuberculose

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No mês de combate à Tuberculose, a secretaria de saúde reforça a importância da conscientização e prevenção sobre a doença.

No dia 24 de março, comemora-se o dia de combate à tuberculose, que é uma doença infectocontagiosa que afeta principalmente os pulmões, mas também pode acometer órgãos como ossos, rins e meninges (membranas que envolvem o cérebro).

Em Poços, o Programa Municipal de Tuberculose registrou no ano passado, 26 novos casos de tuberculose. Já em 2023, foram 15 novos casos registrados.

O diagnóstico tardio da tuberculose, pode levar ao óbito. Por isso é muito importante fazer o tratamento corretamente, que geralmente tem a durabilidade de 06 meses podendo se estender até um ano. A medicação é diária e deve ser tomada de manhã em jejum. Vale salientar que a tuberculose tem cura e o tratamento é feito gratuitamente nos serviços de Saúde.

Quem apresentar sintomas deve procurar as Unidades Básicas de Saúde ou ir até o Programa Municipal de Tuberculose, no prédio da Policlínica Central, na Av. Francisco Sales, nº1.155, na sala 26, das 7h às 15. O telefone do Programa Municipal é 3697-5384.

Sintomas

– tosse seca ou com secreção por mais de três semanas, podendo evoluir para tosse com pus ou sangue;

– cansaço excessivo e prostração;

– febre baixa geralmente no período da tarde;

– suor noturno;

– falta de apetite;

– emagrecimento acentuado;

– rouquidão.

Alguns pacientes, entretanto, não exibem nenhum indício da doença, enquanto outros apresentam sintomas aparentemente simples, que não são percebidos durante alguns meses. Pode ser confundida com uma gripe, por exemplo, e evoluir durante 3 a 4 meses sem que a pessoa infectada saiba, ao mesmo tempo em que transmite a doença para outras pessoas. A transmissão da tuberculose é direta, de pessoa a pessoa. O doente expele, ao falar, espirrar ou tossir, pequenas gotículas de saliva que podem ser aspiradas por outro indivíduo.

Prevenção e tratamento:

A vacina BCG é obrigatória para menores de um ano, pois protege as crianças contra as formas mais graves da doença. A melhor forma de prevenir a transmissão da doença é fazer o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento adequado o mais rápido possível. Com 15 dias após iniciado o tratamento, a pessoa já não transmite mais a doença. O tratamento deve ser feito por um período mínimo de 6 meses, diariamente e sem nenhuma interrupção. O tratamento só termina quando o médico confirmar a cura total do paciente.

