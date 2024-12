Secretaria de Saúde realiza “Dia D de Combate à Dengue” nesta quinta-feira (19)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas promoverá nesta quinta-feira, 19 de dezembro, o “Dia D de Combate à Dengue” . A iniciativa tem como objetivo sensibilizar a população sobre os riscos das arboviroses – doenças como dengue, zika e chikungunya – e reforçar a importância de medidas preventivas contra o mosquito Aedes aegypti .

As ações vão acontecer das 8h às 13h , com atividades em locais estratégicos, planejados pelo Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa) , onde há maior incidência de criadouros do mosquito. Aproximadamente 60 servidores estarão envolvidos em atividades educativas e informativas, como:

*Blitz educativa no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na saída de Poços de Caldas;

*Estande informativo na Rua Assis Figueiredo, em frente ao Banco Itaú;

*Entrega de materiais informativos em áreas críticas identificadas.

De acordo com Robson Rodrigues dos Santos , Supervisor Geral do Programa de Controle Vetorial, o combate às arboviroses exige uma atuação conjunta:

“Esta ação de mobilização social auxilia no complemento das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti desenvolvidas por todos os agentes ao longo de todo o ano, como visitas domiciliares, atendimento de denúncias, palestras educativas em escolas, pesquisas vetoriais especiais e controle com Ultra Baixo Volume (UBV). Este tipo de atividade ajuda a população a direcionar o olhar para o problema que o município enfrenta e faz com que ela nos auxilie na eliminação dos criadouros.”

Situação Epidemiológica

Entre janeiro e dezembro de 2024, Poços de Caldas registrou 1.243 casos confirmados de dengue , felizmente sem nenhum óbito. O dado reforça a importância de ações contínuas de conscientização e prevenção.

Denúncias

A Secretaria de Saúde informa que em casos de denúncias envolvendo casas com acúmulo de materiais recicláveis, terrenos baldios com objetos que acumulam água, caixas d’água destampadas, fontes de água, casas abandonadas, piscinas sujas, lajes com acúmulo de água e calhas obstruídas , o cidadão pode entrar em contato com o Alô Saúde pelo telefone ou WhatsApp: (35) 3114-8127 .

As denúncias serão direcionadas para a Vigilância Ambiental , que enviará uma equipe ao local para verificação da situação, orientações e adoção de possíveis providências .

Quaisquer dúvidas a respeito das medidas preventivas podem ser sanadas pelos agentes através do telefone (35) 3697-5977.

A Secretaria de Saúde reforça o convite à população para participar do “Dia D” e se engajar no combate ao mosquito, adotando práticas simples que podem salvar vidas.