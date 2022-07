Secretaria de Saúde realiza quase 90 mil agendamentos de exames e consultas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante o primeiro semestre de 2022, a secretaria de Saúde, por meio das unidades de Estratégia de Saúde da Família e do setor de Central de Marcação, realizou o total de 87.264 agendamentos de consultas de especialidades e exames.

Foram agendados, 38.631 exames de diversas especialidades. Sendo 18.717 no primeiro trimestre e 19.914 no segundo trimestre. Deste total, 9.107 exames foram agendados e os pacientes não compareceram.

Já as consultas de especialidades como ortopedia, neurologista, dermatologista, gastroenterologista , proctologista, por exemplo, foram marcadas o total de 48.633 pacientes, sendo 24.508 no primeiro trimestre e 24.125 agendamentos no segundo trimestre. Do total, 13.804 pessoas não compareceram às consultas agendadas.

A diretora do setor de Controle e Avaliação, Elisandra Souza Pizzol alerta sobre o absenteísmo dos agendamentos. “Quando o paciente não comparece a uma consulta ou exame agendado, ele impede que outra pessoa possa ser atendida, impactando negativamente no andamento da fila da secretaria de Saúde. Por isso, solicitamos que quando o usuário não puder comparecer ao agendamento, que procure a unidade de saúde com antecedência para desmarcar, para que possa passar a vaga a outro paciente. Assim, mais pacientes poderão ser atendidos.”

Durante este ano, a demanda reprimida de exames de ecocardiograma também foi zerada, foram 1.249 exames agendados.

A secretaria ressalta que os dados do cartão do SUS devem ser atualizados regularmente, para facilitar o acesso da população, a todos os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como consultas, exames, remédios, internações hospitalares, entre outros. Para atualização, é necessário RG, CPF e comprovante de residência atualizado.