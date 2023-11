Secretaria de Saúde realizará projeto de vacinação em creches e escolas do município

A Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas está promovendo uma grandiosa campanha de vacinação nas escolas, uma iniciativa que cobre todas as escolas municipais, estaduais e também a creches da cidade, visando a proteção integral dos estudantes.

Para os estudantes que possuem o cartão de vacinas desatualizado, essa é uma oportunidade imperdível de regularização. A Secretaria solicita aos pais ou responsáveis que enviem os cartões de vacinação nos dias indicados e que, além disso, autorizem seus filhos a receberem as doses necessárias.

Manter o cartão de vacinas atualizado é de suma importância. Ele não só comprova a proteção contra diversas doenças, como também garante a saúde coletiva, prevenindo surtos e contágios. Além de ser um registro vitalício do histórico de vacinação do indivíduo, pode ser solicitado em diferentes situações, como viagens e matrículas escolares.

A Secretaria reforça: vacinar é um ato de amor e responsabilidade. Não deixe para depois. Mantenha a saúde de nossos estudantes em dia!

Veja o calendário conforme a escola:

Dia 08/11 – CEI Municipal Carrossel

Dia 09/11 – CEI Municipal Carrossel e Creche Catavento

Dia 10/11 – EE João Eugenio de Almeida

