Secretaria de Saúde registra zero internações de residentes em leitos de UTI

A Prefeitura por meio da secretaria municipal de Saúde, segue o monitoramento de todos os casos que envolvem Covid-19 no município. Felizmente os números têm tido constante queda em se tratando de casos graves e por consequência, as internações têm diminuído consideravelmente.

Na tarde desta segunda-feira (07), um dado bastante positivo foi registrado na cidade: zero internações em UTI de residentes em Poços por Covid-19. Em todos os hospitais de Poços de Caldas não há residentes no município internados em leitos de UTI, em decorrência da Covid-19.

“É um dado muito importante e para se comemorar. Felizmente podemos observar que os índices epidemiológicos estão em constante queda e hoje, nenhum residente na cidade está internado com quadro grave, em leito de Terapia Intensiva. Os cuidados ainda prosseguem e a colaboração de todos, porém observamos essa recuperação em meio a este cenário da Pandemia”, comenta a secretária adjunta de Saúde, Rosilene Faria.

Entre as internações em leitos de UTI, com causa a Covid-19, existem 6 pessoas não residentes que seguem internadas.

Todos os dados relacionados ao Covid-19, são atualizados diariamente no Portal Covid-19 às 18h.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.