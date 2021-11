Secretaria de Turismo abre inscrições para blocos de carnaval

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Secretaria Municipal de Turismo publicou na última semana um convite para inscrição de blocos de rua e também de artistas para o Carnaval 2022. Os preparativos acontecem levando-se em conta os atuais índices epidemiológicos que o município apresenta, a vacinação de 78% da população local e também os 73,16% da população brasileira vacinada com pelo menos a primeira dose.

Os festejos de Momo, no entanto, só irão acontecer se a pandemia continuar com baixos índices na cidade. “Passamos por um momento da reabertura do turismo, sempre embasados nos números de casos de covid na cidade, em Minas e no país. Vamos acompanhar a situação da pandemia no município para que possamos realizar o carnaval em 2022 com toda a segurança, repetindo a fórmula para a família”, afirma o secretário de Turismo Ricardo Oliveira.

O prazo de inscrição dos blocos e de artistas vai até o dia 22 deste mês. Os interessados podem fazer inscrição online. Para os blocos clique aqui. Para os artistas o link do fomulário está disponível aqui. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: turismopcmg@gmail.com ou pelo telefone (35) 3697-2300, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h30.