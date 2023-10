Secretaria de Turismo busca criar Roteiro Turístico para Poços de Caldas e região

A secretaria de Turismo de Poços de Caldas recebeu agentes de turismo de empresas especializadas para colaborar na criação e promoção de roteiros turísticos inovadores na cidade e em toda a região do Sul de Minas. Durante três dias intensos, foram realizadas visitas em Poços de Caldas, Andradas, Caldas e São Sebastião da Grama, visando identificar os benefícios da região e transformá-los em experiências turísticas inesquecíveis.

O foco principal dessas visitas foi a criação de roteiros turísticos que destacaram não apenas Poços de Caldas, mas também toda a região do Sul de Minas, e interior de São Paulo. Com ênfase nas riquezas locais, como vinhos premiados, queijos artesanais, turismo rural pitoresco, aventuras emocionantes e uma gastronomia de dar água na boca.

Ao criar roteiros turísticos, bem planejados, a Secretaria de Turismo atrai visitantes, o que, por sua vez, impulsiona a economia local. Hotéis, restaurantes, lojas de souvenirs e outros negócios locais prosperam com o aumento do turismo, gerando receitas e empregos para a comunidade.

Ao destacar pontos turísticos importantes na região, a Secretaria de Turismo ajuda a preservar a herança cultural e histórica local. Ao atrair visitantes, aumenta-se a conscientização sobre a importância desses locais, incentivando sua preservação para as gerações futuras.

A Secretaria de Turismo, ao longo de roteiros planejados, pode colaborar com outras entidades governamentais para melhorar a qualidade de vida da comunidade local. Além da Promoção do Turismo Sustentável.

Segundo o Secretário de Turismo de Poços de Caldas, Israel Pereira, este é apenas o primeiro passo para transformar nossa região em um destino turístico de excelência.” Poços de Caldas continua a se firmar como um destino turístico imperdível, onde a natureza deslumbrante, a cultura rica e a hospitalidade calorosa se unem para criar memórias inesquecíveis para todos os visitantes, além de toda a região que contribui ainda mais com experiências únicas. A colaboração com agentes especializados nos ajuda a identificar e destacar as riquezas de nossa região, criando experiências autênticas e memoráveis ​​para os turistas. Ainda serão visitadas mais cidades para gerar experiencias por toda a região.”

Além das experiências, Andressa Lopes, especialista de Produtos Nacionais CVC e Tathiana Pasciani, gerente sudeste de Produtos Nacionais CVC se reuniram com o Secretário de Turismo, Israel Pereira, para alinhar estratégias futuras para, juntos, discutirem maneiras de promover esses produtos turísticos, garantindo que os visitantes de todo o Brasil e mundo possam descobrir a região.

