Secretaria de Turismo de Poços de Caldas comemora 50 anos da Fearpo com lançamento de nova logomarca

Como parte das celebrações dos 152 anos de Poços de Caldas, a Prefeitura, por meio da secretaria de Turismo, realiza no dia 7 de novembro, às 15h, na sede da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária (Acia), o lançamento da nova logomarca dos 50 anos da Fearpo (Feira de Artesanato Regional de Poços de Caldas). Instituída pelo decreto 1.384, em 27 de agosto de 1974, a Fearpo é um dos mais tradicionais eventos de valorização do artesanato local e um marco cultural e econômico para a cidade.

A nova identidade visual da Fearpo faz parte de um esforço de modernização e fortalecimento da feira, que busca promover o artesanato regional e proporcionar uma experiência aprimorada para expositores e visitantes. Hoje, a feira reúne 235 expositores distribuídos em oito setores, oferecendo uma grande variedade de produtos artesanais típicos de Poços de Caldas e região.

Israel Pereira, secretário de Turismo, destacou a importância do evento para o município: “A comemoração dos 50 anos da Fearpo é um marco na valorização da cultura local. A nova logomarca simboliza a renovação e o compromisso com a preservação e o desenvolvimento da feira. A Fearpo não é apenas um evento comercial, mas parte integrante da história e identidade de Poços de Caldas. Nosso objetivo é fortalecer esse espaço como um ponto de encontro entre a tradição e o futuro do artesanato regional.”

O lançamento tem foco no aprimoramento da estrutura da feira e em sua consolidação como referência no cenário turístico e artesanal do sul de Minas Gerais.