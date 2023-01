Começa credenciamento de cervejarias para o Carnaval

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Turismo abriu Edital de Credenciamento para empresas de produção sul mineira de cervejas artesanais e praça de alimentação da concessão de autorização de uso a título precário de espaço público, para fins de exploração comercial no Parque José Affonso Junqueira durante as festividades do Carnaval 2023 de Poços de Caldas, no período de 17 a 21 de fevereiro de 2023.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira (24) e está disponível neste link .

O credenciamento deverá ser feito exclusivamente através do e-mail: turismopcmg@gmail.com, até dia 8 de fevereiro de 2023, por meio da apresentação da ficha de inscrição.

Podem participar do Edital de Credenciamento, qualquer empresa de produção sul mineira de cervejas e chopps artesanais com CNPJ no município de Poços de Caladas, que satisfaçam as condições do objeto do certame.

Já a Praça de Alimentação poderão participar quaisquer interessados especializados nos ramos de alimentos, que satisfaçam as condições do objeto do certame, além das OSC’s legalmente constituídas, atuantes no município de Poços de Caldas.

Como contrapartida social, cada empresa credenciada deverá destinar 2.000,00 ao Fundo Municipal Pró-Turismo, que deverá ser depositado em conta ao Fundo Municipal Pró-Turismo. As OSC’s selecionadas ficarão dispensadas do cumprimento da contrapartida.

O prazo para as inscrições será até dia 8 de fevereiro de 2023, às 18h, através do e-mail: turismopcmg@gmail.com, sendo a entrega dos envelopes no dia 8 de fevereiro as 10h para CERVEJAS ARTESANAIS e dia 9 de fevereiro as 10h para PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, na Secretária Municipal de Turismo.

O presente Edital e seus anexos, bem como quaisquer esclarecimentos de seus termos, poderão ser obtidos na Secretaria Municipal de Turismo, localizada na Praça Paul Harris s/n, no horário compreendido das 11 h às 17 h, por meio do telefone (35) 3697-2305 ou 3697-2300 ou pelo e-mail turismopcmg@gmail.com.

Fonte: Secretaria Municipal de Turismo de Poços de Caldas

