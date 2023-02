Secretaria de Turismo prepara palestra sobre normas do carnaval

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na próxima semana, mais precisamente na terça-feira (14), será ministrada uma palestra orientativa sobre as normas que deverão ser seguidas pelos bares e lanchonetes durante o carnaval.

A iniciativa surgiu da parceria entre a secretaria de Turismo, Vigilância Sanitária, Associação Comercial de Poços de Caldas (ACIA) e Sindicato de hotéis, restaurantes bares e similares de Poços de Caldas (ABRE).

Segundo o secretário municipal de Turismo, Ricardo Oliveira, é um trabalho de união entre as secretarias. “A secretaria de Turismo entende o trabalho de suma importância dos bares e lanchonetes, e temos percebido que nos últimos anos mediante ao grande número de eventos que Poços tem oferecido, mostra a potência que é esse seguimento no turismo. Com o intuito de buscar a melhoria contínua desse seguimento vimos que devemos fazer essa ponte para cada vez mais se qualificarem.”

Durante a palestra serão reforçadas boas práticas no manejo de alimentos, riscos, como evitar contaminação e transporte adequado tando de alimentos in natura, quanto dos preparados.

Os interessados em participar podem comparecer no Auditório ACIA, Rua Prefeito Chagas, 459 – 2ª Andar – Centro, a partir das 19h.

O Auxiliar Administrativo, Bruno Alberto Jorge Figueiredo falou sobre a inciativa. “Essa palestra tem o intuito de unificar e orientar os empreendedores qual a melhor maneira de produzir e manusear alimentos e bebidas nesse período de grande fluxo de pessoas para evitar riscos à saúde.”

O secretário de Turismo Ricardo Fonseca, o coordenador da Vigilância Sanitária Edson Avella, o Auxiliar Administrativo da Vigilância Sanitária, Bruno Alberto Jorge Figueiredo, o Fiscal da Vigilância Sanitária João Batista e o presidente da ABRE Lucas de Oliveira, se reuniram na semana passada para ajustar os últimos detalhes para a apresentação na próxima semana.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Beatriz Aquino