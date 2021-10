Secretaria solicita atualização dos dados cadastrais do Cartão do SUS

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria saúde solicita a todos os usuários do sistema único de saúde que atualizem os dados cadastrais do cartão do SUS.

A atualização é essencial pois é por meio deste cartão que a população tem acesso a todos os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como consultas, exames, remédios, internações hospitalares, entre outros.

Com a melhora dos índices epidemiológicos relacionados ao COVID-19 e o avanço da cobertura vacinal em Poços, as consultas, exames e cirurgias que ficaram represados devido à pandemia, estão voltando a ser agendados. A secretaria solicita que o usuário fique atento as ligações de agendamento, e caso não possa comparecer ao procedimento avise com antecedência para que possa ser agendado o próximo da fila, assim reduzindo a demanda.

A atualização pode ser realizada na Unidade Básica de Saúde, de segunda a sexta-feira das 7 às 17h. É necessário ter em mãos RG, CPF, comprovante de residência atualizado e Cartão SUS antigo.