Secretário de Esportes confirma negociação para construção de arena multiuso em Poços de Caldas

Em entrevista exclusiva para o jornalista Renan Muniz no programa Tempo de Esporte da TV Poços nesta sexta-feira (17), o Secretário Municipal de Esportes, Fernando Henrique dos Santos, popular Pelézinho, confirmou conversas com empresas como Wtorre Empreendimentos para a construção de uma arena esportiva multiuso em Poços de Caldas.

As arenas multiuso tem o intuito de sediar partidas de futebol, shows, palestras e eventos. A Wtorre, por exemplo, é conhecida nacionalmente pela construção do estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, em São Paulo-SP, além de outros projetos, como o da nova Vila Belmiro para o Santos, que ainda está no papel.

Há muitos anos, os amantes do esporte local, torcedores da Caldense e do Vulcão cobram do poder público a revitalização do Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira, como a troca do gramado e uma grande reforma. Mas o Secretário de Esportes disse que as ambições do poder público são maiores.

“O Sérgio (prefeito) tem uma visão tremenda e entende que nós precisamos de um estádio, uma arena nova. Para que a gente possa receber grandes jogos e trazer recursos para o município. É um sonho de todos que gostam de futebol” – disse o secretário.

“Hoje o Ronaldão, para a administração, para o município, só dá prejuízo. É gasto, é manutenção o ano todo. Você não consegue ter tanto recurso de jogos e para a Caldense e para o Poços de Caldas é difícil para manter. Então a gente tem sim o sonho, o anseio de construir um estádio. São coisas que estão sendo sim cogitadas e estudadas. A gente sabe que o poder público tem um sistema um pouco mais lento, mas a administração quer ter um espaço atrativo para a gente receber bons públicos e com comodidade” – falou Fernando.

“A conversa com a Wtorre envolve várias situações, o que nos deixa muito feliz. Eles estando na cidade e Poços crescendo como está, nada impede de eles entenderem que a cidade merece uma arena. Isso geraria um recurso enorme” – comentou Pelézinho.

Fernando foi indagado se a arena seria construída sobre o Ronaldão ou em outro espaço. “Não sei se é viável um investimento no Ronaldão. Hoje a estrutura do Ronaldão é arcaica, iluminação, gramado, arquibancada. Existe um outro espaço bom que está sob estudos. Agora é tentar buscar o recurso. Temos três anos pela frente e quem sabe a gente possa dar uma notícia boa nesse sentido”.

Ao ser questionado sobre onde seria o local para a construção de uma nova arena, Pelézinho hesitou, mas adiantou que “a Zona Sul seria uma opção boa”. E completou: “Não temos nada concreto ainda, mas tem bastante coisa bem encaminhada sim”.

Reportagem: Renan Muniz/TV Poços