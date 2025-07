Secretário de Estado da Saúde visita Poços e conhece estruturas da rede hospitalar

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas recebeu, nesta quinta-feira (3), a visita oficial do secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti. Em sua primeira vinda ao município, o secretário foi recebido pelo prefeito Paulo Ney e pelo vice-prefeito Eduardo Januzzi, em uma programação marcada por visitas técnicas, articulações políticas e reforço ao compromisso com a saúde pública regional.

A agenda ocorre em um momento importante para Poços, que passa por uma reestruturação dos serviços públicos de saúde nos primeiros seis meses da atual gestão. Baccheretti esteve acompanhado por autoridades estaduais e parlamentares, conhecendo de perto as principais estruturas hospitalares do município e fortalecendo o alinhamento entre Estado e Município para melhorar o atendimento à população.

Estiveram presentes o deputado federal Emidinho Madeira e os deputados estaduais Cássio Soares e Rodrigo Lopes. Também participaram autoridades políticas locais e representantes da área de saúde regional.

A programação incluiu visitas ao Hospital Santa Lúcia, referência em cardiologia para o Sul de Minas, e à Santa Casa de Poços de Caldas, reconhecida pelo atendimento hospitalar regional. Na Santa Casa, Baccheretti acompanhou o avanço das obras do CETAS (Centro de Atendimento Avançado de Saúde – Oncologia e Nefrologia), um dos maiores investimentos em saúde do município nos últimos anos.

“É muito importante sair do gabinete e ver de perto as coisas funcionando. Estive no Santa Lúcia e na Santa Casa, locais que se destacam na política pública hospitalar. Muito bom constatar o aumento no número de atendimentos e sair daqui com novos projetos para serem colocados em prática”, afirmou Baccheretti.

O prefeito Paulo Ney ressaltou a relevância da visita: “Foi um dia muito especial. Além de o secretário conhecer de perto nossa rede de saúde, pudemos apresentar as demandas do município, especialmente as obras do CETAS, que estão em fase avançada. Os recursos de emendas parlamentares são fundamentais para garantir a continuidade dessas ações”.

O vice-prefeito, Dr. Eduardo Januzzi, também destacou a importância do encontro. “A presença do secretário e de diversos deputados mostra o compromisso com a saúde da nossa população. Apresentamos o futuro Hospital do Câncer, cuja estrutura está quase finalizada, mas que vai demandar recursos significativos para aquisição de equipamentos. Estamos trabalhando com seriedade para garantir isso”, afirmou.

Já o secretário municipal de Saúde, Dr. Luís Augusto de Faria, avaliou o encontro como um marco para o município. “Receber o secretário Baccheretti é uma oportunidade ímpar para reforçar parcerias, trocar experiências e valorizar o trabalho feito em Poços no âmbito do SUS. É também um reconhecimento da nossa relevância no cenário estadual da saúde pública”, declarou.

A visita reforça o papel de Poços de Caldas como referência regional na área da saúde e evidencia o esforço conjunto entre diferentes esferas do poder público para ampliar o acesso, qualificar o atendimento e acelerar obras essenciais.