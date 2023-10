Secretário de Estado de Educação visita Poços de Caldas após ocorrência na Escola Profissional Dom Bosco

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã de quarta-feira (11), o secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, visitou a cidade de Poços de Caldas em nome do governador Romeu Zema, para se encontrar com autoridades locais e acompanhar de perto o desdobramento do episódio ocorrido na Escola Profissional Dom Bosco no dia anterior. O objetivo da visita foi prestar solidariedade às famílias das vítimas e discutir as medidas a serem tomadas para garantir a segurança dos alunos e da comunidade escolar.

Ao lado das autoridades locais, Igor de Alvarenga expressou suas condolências às famílias das vítimas e enfatizou o compromisso do governo estadual em apoiar a comunidade escolar durante este momento difícil. “Nossas condolências à família do estudante. Este é um momento doloroso para todos nós, mas também é uma oportunidade para fortalecermos o ambiente acolhedor em nossas escolas, independentemente da rede de ensino a que pertencem os estudantes”, declarou o secretário.

Além de oferecer apoio às famílias das vítimas, Igor de Alvarenga garantiu que medidas estão sendo tomadas para acolher os demais estudantes no retorno às aulas na próxima semana. Ele também destacou os esforços contínuos para promover a segurança e o conhecimento sobre questões relacionadas às relações humanas nas escolas.

Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (11), na Escola Dom Bosco, o secretário também elogiou a coragem de Laura Maria Garcia, de 17 anos, monitora de uma van escolar que agiu com bravura durante a ocorrência. “Laura teve um ato de bravura ao conter o adolescente que cometeu o ato. Queremos valorizar essa coragem e reiterar nosso apoio às famílias afetadas”, acrescentou o secretário.

As investigações sobre o fato estão sendo conduzidas com sigilo. O Tenente Coronel Afrânio Tadeu Garcia, da Polícia Militar, e o Delegado Cleyson Rodrigo Brene, da Polícia Civil, prestaram informações sobre o caso. Uma força tarefa foi montada para analisar as evidências, incluindo imagens das câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas.

O adolescente infrator, que não possui histórico criminal violento, foi detido e autuado em flagrante por ato infracional. Ele foi encaminhado para o presídio, onde permanecerá à disposição da justiça. Uma rede integrada das forças de segurança e secretarias estaduais está operando para providenciar a internação do adolescente em um centro de atendimento para menores infratores.

A diretora da Escola Profissional Dom Bosco, Maria José, também presente na coletiva, afirmou que a instituição está pronta para intensificar as medidas de segurança e agradeceu pelo apoio recebido. O prefeito Sérgio Azevedo expressou suas condolências e reforçou o compromisso da cidade em melhorar os serviços da Guarda Municipal para fortalecer a segurança no município.

“Estamos trabalhando incansavelmente para fortalecer nossos sistemas, implementar medidas preventivas e garantir que Poços de Caldas continue sendo um lugar seguro e acolhedor para todos os nossos cidadãos. Juntos, superaremos esse desafio e continuaremos construindo um futuro seguro para nossa cidade”, destacou o prefeito Sérgio Azevedo.

A comunidade de Poços de Caldas permanece unida neste momento, com autoridades e instituições trabalhando juntas para garantir a segurança e o bem-estar dos estudantes e de toda a população.