Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais visita hospitais em Poços de Caldas

O Secretário Estadual de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, esteve, na manhã desta sexta, 6 de novembro, nos hospitais Santa Casa e Santa Lúcia, em Poços de Caldas. O intuito foi visitar a UTI neonatal das unidades, que ampliarão a assistência às crianças da região. O secretário também visitou os leitos destinados ao tratamento de covid-19, do hospital Santa Paula. Também estiveram presentes o secretário-adjunto de Saúde, Marcelo Cabral Tavares, o secretário Municipal de Saúde, Eduardo Mosconi.

Durante a visita, o secretário fez um balanço das ações de combate à pandemia e ressaltou o bom desempenho da região: “Não tivemos nenhuma desassistência e isso é o mais importante quando nós falamos de Covid-19 porque controlamos a transmissão do vírus, evitando que as pessoas se contaminem. Tanto a prefeitura como o Estado tiveram um papel importante nestes resultados”.

A produção de soros para várias finalidades, pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), também foi tema da visita. “Estivemos na fazenda São Judas Tadeu, onde a Funed já produz soros antiofídico e antiescorpiônico. Também estamos dando início ao processo de imunização de cavalos para a produção de soro contra a covid-19 e a Funed é pioneira nesse sentido: já começamos a coleta de sangue dos animais e caminhamos para a produção de testes específicos”, explicou Carlos Eduardo.

Na Santa Casa, o secretário foi recebido pela provedora Célia Maria de Souza, pelo vice-provedor, Marcus Carvalho Dias e pelo superintendente, Ricardo Sá. Já no hospital Santa Lúcia Carlos Eduardo Amaral foi recebido pelo diretor-geral Assad Aun Netto, por Luciana Da Re, diretora administrativa da unidade e por Tallita Sagiorato Chiminazo, diretora de Enfermagem.

