Secretário de Governo, Celso Donatto, está isolado com suspeita de Covid

O Secretário de Governo de Poços de Caldas está em isolamento domiciliar após apresentar sintomas da Covid-19. A informação foi confirmada nesta manhã (20) pelo prefeito Sérgio Azevedo, durante a participação no programa Onda Mais, da rádio Onda Poços.

As primeiras informações são de que Celso está bem e aguarda para realizar o exame de identificação do vírus.

O Secretário Municipal de Saúde, Dr. Mário Augusto Krugner, testou positivo para Covid-19 nesta semana. Ele está bem e também segue isolado em casa.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.