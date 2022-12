Secretário de Promoção Social fala sobre situação dos moradores de rua

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Beatriz Aquino

Nessa terça feira, dia 20, Carlos Eduardo Almeida, Secretário de Promoção Social, em visita à TV Poços, falou ao nosso site sobre a situação dos moradores de rua, realidade que vem aumentando significativamente em Poços de Caldas.

De acordo com o secretário, são muitas as ações da Secretaria, no entanto, a grande maioria das pessoas em situação de rua prefere continuar vivendo em zonas de riscos, como é o caso de moradores que passaram a morar embaixo de algumas pontes da zona central da cidade.

“A Secretaria tem insistido regularmente para que essas pessoas aceitem os serviços que oferecemos, mas de acordo com a lei, essas ações não podem ser compulsórias. Ou seja, não podemos obrigá-las a aceitarem assistência.” Complementou.

O secretário informou ainda que através da equipe de abordagem social da Secretaria é realizada uma busca ativa dessas pessoas que vivem em condição de rua e que quando estas aceitam assistência, são encaminhadas para o Centro POP Direito e Cidadania, centro especializado no atendimento à população em situação de rua.

Sobre as pessoas provenientes de outras cidades, Carlos Eduardo informou ainda que estas são acolhidas, cuidadas e sem seguida, remanejadas para suas cidades de origem.

“Fazemos ainda um serviço de sensibilização e fortalecimento de vínculo para as pessoas que apesar de morarem nas ruas, possuem família na cidade.” Disse.

A Secretaria de Promoção Social é responsável pelo planejamento, organização e implementação da Política Municipal de Assistência Social, englobando ações, atividades e projetos tendo como diretrizes básicas o enfrentamento a pobreza através da geração de renda; a atenção às famílias em situação de risco e aos grupos específicos (mulheres, idosos e portadores de deficiência); o atendimento especializado à criança e ao adolescente; o atendimento especializado ao migrante e ao morador de rua; e a estruturação de rede de proteção social e incentivo à participação na formulação de políticas na assistência social, com a participação dos conselhos municipais, sociedade civil e prestadores de serviço na área social.

O Centro POP

(Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua) de Poços de Caldas – MG tem a função de auxiliar e amparar essas pessoas ou famílias, nos mais diferentes tipos de necessidades recorrentes desse cenário em que se encontram.

Os centros promovem ações sociais e oficinas que buscam reintegrar essas pessoas novamente na sociedade, além de um acompanhamento psicológico para contribuir no desenvolvimento social e emocional dessa parcela da população.

Além de contar com essa estrutura preparada para acolher a população e profissionais especializados nesse tipo de acompanhamento com programas e ações sociais, o Centro POP pode também ser usado como endereço de referência do usuário para as mais diferentes burocracias.

Também é possível retirar sua documentação pessoal através dos centros de atendimento no local. Para outros tipos de serviços disponíveis e tirar todas suas dúvidas, você pode solicitar sua cartilha de perguntas e repostas na unidade de sua escolha.

Como acessar o Centro POP em Poços de Caldas – MG?

O cidadão pode ser encaminhado pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou então pelo CREAS. Para isso, é só buscar essa unidade abaixo ou entrar em contato pelos seguintes telefones:

CRAS

Unidade: Leste 2

Telefone: 0800 726 0101

Endereço: Rua Miguel Calixto De Morais – 1153 – Jardim Itamaraty V – Poços de Caldas – MG – CEP:3770000

Bairro: Jardim Itamaraty V

ID CRAS: 31519030502