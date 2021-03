Secretário de Saúde de Poços de Caldas descarta lockdown

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Secretário de Saúde, Dr. Carlos Mosconi anunciou na tarde de ontem (02), que Poços não tem a possibilidade de ter lockdown nesse momento.

Mosconi assumiu a Secretaria de Saúde, na última segunda (1º), e desde o início da pandemia acompanhou a evolução dos casos na cidade, principalmente as questões dos leitos de UTI.

“Tendo em vista os dados epidemiológicos no município, não temos razão para ter o lockdown na cidade. Nós temos uma queda considerável no número de casos e os leitos de UTI nunca foram ocupados totalmente mesmo atendendo os casos da região que são muito elevados, inclusive fora da região do estado”, disse o Secretário de Saúde, Dr. Carlos Mosconi.

Em janeiro, por exemplo, a média móvel de casos estava em 27,29%, com 101 casos confirmados, confira gráfico:

Já ontem (02), a média móvel de casos estava e, 18,43%, com 30 casos, confira o gráfico:

O Secretário destaca que a cidade está preparada caso tenha um aumento significativo nos números de casos, com a disponibilidade dos leitos de UTI. “Mesmo com a queda no número de casos e a chegada de vacina, os protocolos sanitários não devem ser esquecidos. Pedimos que não esqueçam do uso de máscara e o uso de álcool em gel. E principalmente que as aglomerações não aconteçam”, finalizou Mosconi.