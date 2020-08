Secretário de Saúde de Poços de Caldas testa positivo para Covid-19

Carlos Mosconi fez o teste rápido após sentir alguns sintomas leves do vírus

Alice Dionisio | 11h12

O Secretário de Saúde de Poços de Caldas, Carlos Mosconi, confirmou ao site da TV Poços que nesta manhã (26) testou positivo para Covid-19.

Há uma semana, o Dr. Mosconi havia comunicado à imprensa que pessoas do convívio familiar dele haviam sido infectadas e por isso estava cumprindo isolamento domiciliar, junto à esposa. Na época, o secretário chegou a fazer o exame, mas deu negativo.

Carlos Mosconi disse que ontem começou a sentir alguns sintomas, como espirro e tosse. Ele fez o teste rápido e saiu a confirmação.

O secretário está afastado e segue isolado, em casa.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.