Secretário de Saúde e Secretária Adjunta permanecem nos cargos

Na última quinta-feira (26), o secretário municipal de Saúde Carlos Mosconi e a secretária Municipal adjunta de Saúde Rosilene Faria colocaram seus cargos à disposição, com objetivo de proporcionar entre outros, total liberdade às investigações promovidas por parte da Câmara de Vereadores, por meio da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI.

Após reuniões realizadas desde a última sexta-feira (27), ficou definida a permanência de ambos secretários na gestão da secretaria municipal de Saúde.

O Prefeito, servidores e até instituições que prestam serviços à saúde manifestaram o desejo pela continuidade dos gestores na pasta, dado o bom trabalho desempenhado no setor, principalmente durante o período da Pandemia.

Sérgio Azevedo, prefeito municipal destacou que não poderia aceitar essa saída, em reconhecimento e confiança a todo o trabalho realizado pelos servidores da secretaria de Saúde, em especial durante a pandemia da Covid-19, e sob o comando de Dr. Carlos Mosconi e Rosilene Faria.

Na manhã desta segunda-feira (30), o secretário de Saúde e a secretária Adjunta se reuniram com todos os servidores da secretaria de Saúde, para comunicar a permanência na gestão.

“De fato tínhamos como objetivo em dar total liberdade aos trabalhos da CPI da Câmara de Vereadores, mas ficamos bastante sensibilizados por todo o reconhecimento do prefeito Sérgio e as manifestações em geral, a favor de que o nosso trabalho a frente da secretaria continuasse.” Pontuou o secretário municipal de Saúde, Dr. Carlos Mosconi.

Mosconi segue com suas atribuições habituais na secretaria municipal de Saúde, assim como a secretária adjunta, Rosilene Faria. O secretário sairá de férias pelo período de 30 dias, que já estavam programadas a partir de 1º de junho.

