Secretário de Saúde, Mário Krugner, testa positivo para Covid

O Secretário Municipal de Saúde, Dr. Mário Augusto Krugner, testou positivo para Covid-19.

Ele está bem e segue isolado em casa.

Sintomas da Covid

Na semana passada ele havia informado que estava em isolamento após apresentar sintomas da doença.

Ele, que também é médico infectologista e membro do Comitê de Enfrentamento à Covid em Poços de Caldas, começou a desconfiar quando apresentou febre e indisposição.

Na época, o secretário afirmou que foram realizados dois testes, que acusaram negativo.

