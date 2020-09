Secretário de Turismo de Poços de Caldas anuncia que deixará o cargo

Após um ano a frente da pasta, Ildeu Pereira anuncia saída da Secretaria de Turismo

Alice Dionisio | 08h29

O Secretário de Turismo de Poços de Caldas, Ildeu Pereira, anunciou nesta manhã (01) que deixará o cargo da prefeitura. Em entrevista ao programa Bom Dia Poços, transmitido ao vivo na TV Poços, ele afirmou que essa decisão foi tomada há um mês.

Ildeu assumiu a pasta em agosto de 2019 e se diz satisfeito com os serviços prestados durante este período. “Cumpri o que há de melhor, saio com a sensação de dever cumprido. O natal de 2019 foi um dos melhores da cidade, com bastante movimento de turistas e poços-caldenses” avalia.

A saída deve ser oficializada nos próximos dias. O secretário disse que já sugeriu alguns nomes para substituí-lo, mas não há nenhuma decisão de quem deve assumir o cargo.

Assista um trecho da entrevista dele à Tv Poços:

