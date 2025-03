Secretário Executivo de Minas Gerais Bruno Araújo visita Poços de Caldas e lança o Programa Cidades do Futuro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde de ontem (20), Poços de Caldas recebeu a visita do Secretário Executivo de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Bruno Araújo. Ele foi recepcionado pelo vice-prefeito Eduardo Januzzi, pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Franco Martins, e pelo Secretário de Administração e Gestão de Pessoas, Alexander Dannias. O encontro teve início no gabinete da Prefeitura, onde foram abordadas importantes ações estratégicas voltadas para o desenvolvimento econômico e tecnológico da cidade.

O vice-prefeito, Eduardo Januzzi destacou a relevância dessa parceria com o Governo de Minas Gerais, afirmando. “A colaboração entre o município e o estado é essencial para que Poços de Caldas se torne um polo de inovação e desenvolvimento. A adesão ao Programa Cidades do Futuro, por exemplo, representa uma grande oportunidade de modernizar a gestão pública e fomentar soluções tecnológicas que beneficiem nossa população.”

A comitiva seguiu para o Distrito Industrial de Poços de Caldas, onde visitaram terrenos que irão abrigar novas empresas, marcando um importante passo para a dinamização da economia local e a criação de novos postos de trabalho. O investimento em infraestrutura na área é essencial para fortalecer o ambiente de negócios e atrair empresas de diferentes setores.

A agenda também incluiu uma visita ao Departamento Municipal de Energia (DME), onde foram avaliadas iniciativas voltadas à eficiência energética e à inovação no setor público. Além disso, a comitiva esteve na empresa Viridis, um dos maiores destaques de Poços de Caldas na área de extração de terras raras, setor estratégico para a economia nacional e global, com grande potencial de crescimento.

O ponto alto da visita foi a adesão oficial de Poços de Caldas ao Programa Cidades do Futuro, uma iniciativa do Governo de Minas Gerais que visa integrar o poder público, empresas e universidades para impulsionar o desenvolvimento local por meio de soluções tecnológicas inovadoras. O programa foi oficialmente lançado na tarde de ontem com uma aula magna ministrada por Pedro Emboava, superintendente de Inovação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.

O Secretário de de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Franco Martins destacou a importância da proximidade com o Governo do Estado. “Essa parceria com o Governo de Minas é um passo importante para a cidade. Estamos investindo no futuro de Poços de Caldas, garantindo que o município se desenvolva de forma sustentável, inovadora e alinhada com as tendências tecnológicas globais.”

O evento, realizado no Centro Administrativo de Poços de Caldas, foi aberto ao público e teve como objetivo apresentar as diretrizes do programa, seus impactos na cidade e os benefícios da inovação na gestão pública. Durante a palestra, Pedro Emboava ressaltou a importância da inovação para a melhoria dos serviços públicos e a geração de empregos, destacando a transformação da gestão pública e o fortalecimento do ecossistema de inovação local.

Ao final do evento, foi realizada a assinatura do termo de parceria entre o vice-prefeito de Poços de Caldas, Eduardo Januzzi, e o Secretário Executivo de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Bruno Araújo. O acordo, com vigência de 24 meses, marca o início da implementação do programa na cidade, começando com o planejamento estratégico e a definição de diretrizes para a digitalização de serviços, fortalecimento do ecossistema de inovação e promoção de um crescimento econômico sustentável.

Esta parceria representa um passo decisivo para Poços de Caldas rumo à modernização da gestão pública e ao fortalecimento de seu papel como um polo de inovação e desenvolvimento tecnológico.