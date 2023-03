Secretário Municipal de Saúde realiza visita no Hospital Santa Lúcia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Na tarde desta quinta-feira (02), o secretário de Saúde Thiago Mariano, dando continuidade a séria de visitas que vem realizando nas unidades de saúde de Poços de Caldas, visitou o Hospital Santa Lúcia para conhecer o funcionamento do local.

O Hospital Santa Lúcia é tido como referência no tratamento de doenças cardíacas e é de fundamental importância no atendimento da população de Poços e região. “Somos realmente privilegiados em termos na cidade um hospital do porte do Santa Lúcia, tido como hospital modelo no meio médico. Tenho visitado as unidades de saúde de Poços de Caldas e posso falar tranquilamente que população está bem servida e a frente de muitos municípios no quesito de infraestrutura dos equipamentos da área da saúde”, salientou o secretário.

O secretário esteve acompanhado do diretor-geral Dr. Assad Aun Netto, da diretora financeira Luciana Da Re, da diretora administrativa Maria José Da Re e do gerente financeiro Frederico Felix Gonçalves, todos representantes do Hospital Santa Lúcia, e pela diretora do setor de Controle e Avaliação da secretaria de Saúde Elisandra Souza Pizzol.