Secretários municipais de Poços de Caldas participam de visita na Alcoa

Processos e produtos da empresa foram apresentados por meio do programa Alcoa de Portas Abertas

Poços de Caldas (MG), abril de 2025 – Na manhã desta quarta-feira, 23 de abril, a Alcoa recebeu secretários(as) municipais para mais uma edição do Programa Alcoa de Portas Abertas (PDPA). O encontro teve como objetivo apresentar os processos produtivos, investimentos e ações de desenvolvimento comunitário da empresa, reforçando o diálogo com o poder público.

Os visitantes foram recepcionados pelo diretor de Operações da Alcoa Poços de Caldas, Rodrigo Giannotti, pela gerente de Relações Governamentais e Comunicação, Maria Cristina Gonçalves, e por representantes das áreas de Mineração, Metal, Refinaria, Áreas de Resíduos de Bauxita (ARBs) e Relações Comunitárias. Durante a visita, o grupo conheceu na prática os produtos fabricados na unidade e suas diversas aplicações no dia a dia, além de áreas estratégicas e iniciativas de desenvolvimento comunitário.

“A iniciativa reforça o compromisso da Alcoa com a transparência e a proximidade com o poder público. Estamos presentes na região de Poços de Caldas há 60 anos e sempre estreitamos relações para demonstrar, na prática, a seriedade e o compromisso dos nossos trabalhos”, diz Rodrigo Giannotti.

Participaram os secretários de Educação, Desenvolvimento Econômico e Inovação, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Obras e Infraestrutura, Governo, Controle Interno, Planejamento, Esportes, Cultura, além da coordenadora do Procon.

Stefano Zincone, secretário de Meio Ambiente, conheceu a unidade da Alcoa pela primeira vez e afirma ter ficado positivamente surpreso com os diferentes tipos de produtos fabricados pela empresa. “Também gostei muito de saber sobre as Áreas de Resíduo de Bauxita e sobre a mudança na disposição de resíduo para seco, um avanço muito grande que contribui para a segurança”, comenta, referindo-se ao Filtro Prensa.

Já Vinicius Gadbem, Controlador do município, ressalta que a companhia anda lado a lado com a história da cidade. “É uma estrutura impressionante e que tem uma cultura muito forte vivenciada pelas pessoas que trabalham aqui. Foi uma oportunidade ímpar rever os processos e conhecer os novos projetos que estão sempre se renovando”, conclui.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, desde 1965. Com mais de mil funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio. Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina ao mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 32 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Para saber mais sobre a Alcoa, assista ao vídeo institucional: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0