Secult busca viabilizar captação de recursos a projetos de incentivo à cultura

Para facilitar o encontro entre os empreendedores culturais e as empresas instaladas na cidade, a equipe da Secretaria Municipal de Cultura está empenhada em viabilizar a captação de recursos dos projetos de Incentivo à Cultura com certificados de aprovação para 2023 junto a empresas locais.

Esses projetos beneficiam, crianças, adolescentes, jovens e adultos em todas as regiões.

Todas as empresas contribuintes do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), não optantes pelo Simples Nacional e que estejam em situação regular junto à Prefeitura podem patrocinar projetos culturais. O incentivo não altera o valor a pagar ou a restituição do imposto da empresa, apenas direciona parte do imposto para o projeto escolhido, contribuindo para a cultura e promovendo o desenvolvimento da cidadania.

Dando prosseguimento à iniciativa “Investir em Cultura é um bom negócio”, lançada em 2021, a Secult segue atuando junto ao empresariado local, fazendo a interface com os empreendedores culturais. Neste ano, além das informações básicas sobre o funcionamento, na prática, do mecanismo de Incentivo à Cultura e os motivos para que a empresa se torne uma incentivadora cultural, o material de divulgação disponibilizado foi atualizado com a listagem dos 169 projetos aprovados, divididos por linguagem artística: música, artes cênicas, audiovisual, artes visuais, artes integradas, preservação e restauração do patrimônio cultural, literatura e pesquisa e documentação.

A identidade visual também foi modernizada para incentivar o acesso. “Produzimos um material que funciona como uma ferramenta facilitadora para as empresas no momento da escolha de qual projeto apoiar. No documento, constam todas as informações sobre como o funciona o mecanismo de Incentivo à Cultura, os benefícios que a empresa tem para incentivar, os valores que ela pode destinar para os projetos culturais, além dos projetos divididos por áreas, com nome, proponente, contato, resumo e valor solicitado. O material foi produzido com uma linguagem moderna, com cores vivas, para chamar a atenção e facilitar o acesso e a leitura”, explica Lavínia Du Valle, da Secretaria Municipal de Cultura.

Além do envio do material eletrônico, a equipe também faz contato telefônico com representantes dos departamentos de marketing e comunicação das empresas locais, visando sensibilizar para a relevância de ser uma incentivadora cultural. “A empresa pode escolher, entre os projetos culturais aprovados pela Secult, aquele cujos propósitos estejam em consonância com a missão de seu negócio, que seja direcionado ao seu público de interesse, que abranja a região que se deseja atingir ou que desenvolva atividades de excelência às quais gostaria de vincular sua imagem institucional”, ressalta a diretora de Políticas Culturais da Secult, Marianna Gonçalves de Carvalho.

Oportunidade de negócio

No ano passado, o mecanismo municipal de Incentivo à Cultura recebeu, ao todo, 177 projetos. Foram aprovados 162 e 75 conseguiram efetivar a captação junto a 30 empresas locais, totalizando o investimento de R$ 1.053.694,63, com 63 locais atendidos com programação cultural, 204 artistas e 55 técnicos trabalhando diretamente e público estimado de mais de 87.000 pessoas.

“Acreditamos na força dos projetos culturais e da arte e da cultura. E, para que tudo isso aconteça, a parceria das empresas é fundamental, somada aos investimentos com orçamento próprio do município, em consonância com as discussões propostas pelo Conselho de Política Cultural e suas câmaras setoriais”, destaca o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

Incentive um projeto cultural

Os representantes das empresas locais que queiram saber mais sobre o mecanismo de Incentivo à Cultura e conhecer os projetos aptos para captação podem entrar em contato pelos telefones (35) 3697-2389 e (35) 3697-2335 (Whatsapp), pelo e-mail secultpocos@gmail.com ou presencialmente, na Secretaria Municipal de Cultura, no Espaço Cultural da Urca.

Fonte : Secult Poços de Caldas

Beatriz Aquino