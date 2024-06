Secult lança editais de fomento a artes plásticas e visuais e literatura

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Cultura publicou, em Edição Suplementar do Diário Oficial do Município da última quarta-feira (29/5), os editas 6 e 7 de 2024, voltados para o fomento de iniciativas nas áreas de artes plásticas e visuais e literatura, na modalidade credenciamento. As inscrições seguem abertas até 18h do dia 14 de junho.

Em consonância com o Sistema Municipal de Cultura, os dois editais visam à promoção da arte e da cultura, à fruição de bens e manifestações artístico-culturais, à formação de público e à democratização e organização do acesso aos equipamentos culturais públicos.

“Os editais de Artes plásticas e visuais e Literatura integram nosso cronograma de editais, dentro dos programas da Secretaria Municipal de Cultura. Os agentes culturais devem ficar atentos às publicações da Secult, já que também estão previstos editais para o desenvolvimento de atividades artístico-culturais na Educação Infantil e Educação Integral, o edital de patrocínio a projetos culturais, o credenciamento de programação musical, o edital de Incentivo à Cultura e composição da programação natalina”, informa o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

Artes plásticas e visuais

O Edital Secult 6/2024 – Fomento a Artes Plásticas e Visuais – Modalidade Credenciamento tem como objetivo a seleção de propostas artísticas para a ocupação do Box Cultural do Mercado Municipal, Galeria de Arte Malala Prezia (Espaço Cultural da Urca), Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas e escadarias do município de Poços de Caldas. A iniciativa visa ocupar os locais com exposições de artistas das áreas de artes plásticas e visuais, além da ocupação das escadarias do município com intervenções de grafite.

Pessoas físicas ou jurídicas, residentes em Poços de Caldas, com atuação na área artístico-cultural, podem realizar a inscrição de até uma proposta na área de artes plásticas ou artes visuais. As propostas serão recebidas de 29 de maio até 18h do dia 14 de junho de 2024, mediante preenchimento digital do formulário-padrão, disponível no link: https://encurtador.com.br/5qcoT, que pode ser acessado no site da Prefeitura de Poços de Caldas www.pocosdecaldas.mg.gov.br no espaço denominado “Editais da Cultura”.

Além da documentação básica exigida, os proponentes deverão encaminhar também relatório com informações da exposição, contendo informações como a descrição do processo de produção; materiais e técnicas utilizados; conceito; e registro fotográfico da obra, e/ou projeto técnico e/ou croqui com informações detalhadas e medidas aproximadas das obras, de forma a complementar a análise da proposta.

Serão selecionados, ao todo, 16 trabalhos. Cada trabalho será remunerado com o valor total de R$ 3.530,00. As propostas serão avaliadas pela Comissão de Seleção e Organização, formada por Carolina dos Santos Barbosa, Lavínia Crestani do Vale, Mariana Chaves Oliveira, Marianna Gonçalves de Carvalho, Raissa de Melo e Silva Ferreira e Silvana Alves de Alcântara; Fica a critério da Secult a definição das datas e locais da execução de cada uma das propostas selecionadas.

Literatura

Já o edital 7/2024 – Fomento na área da Literatura – Modalidade Credenciamento visa incentivar e fomentar as diversas manifestações literárias do município de Poços de Caldas. A iniciativa tem como objetivos promover, valorizar e difundir a produção literária em âmbito local, estimular a formação de leitores de obras produzidas por autores da cidade e incentivar práticas de leitura, circulação e difusão literárias, por meio do apoio à publicação de obras literárias (nos gêneros poesia, conto, crônica, quadrinho, romance e roteiro de teatro), oficinas de capacitação em literatura, saraus, exposições literárias, slam’s e batalhas de rima, rodas de conversa, intervenções e performances literárias.

Com vistas a fomentar atividades relacionadas à promoção da literatura produzida por escritores e escritoras locais, o Edital propõe a valorização de obras autorais, incentivando a produção e a qualidade literária, ao atuar na garantia dos direitos culturais e na democratização do acesso a bens e serviços culturais, notadamente no que concerne à promoção do livro, da leitura e da literatura.

Podem participar pessoas físicas ou jurídicas, residentes em Poços de Caldas, com a inscrição de até uma proposta na área de literatura. As propostas serão até 18h do dia 14 de junho de 2024, por meio de preenchimento digital do formulário-padrão, disponível no link: https://encurtador.com.br/BEBUZ, que pode ser acessado no site da Prefeitura de Poços de Caldas www.pocosdecaldas.mg.gov.br no espaço denominado “Editais da Cultura”.

Serão selecionados, ao todo, dez trabalhos. Cada trabalho será remunerado com o valor total de R$ 5.885,00, que deverá custear a realização de toda proposta, incluindo insumos e encargos fiscais necessários para a contratação.

As propostas serão avaliadas pela Comissão de Seleção e Organização, composta pelas servidoras Carolina dos Santos Barbosa, Lavínia Crestani do Vale, Mariana Chaves Oliveira, Marianna Gonçalves de Carvalho, Raissa de Melo e Silva Ferreira e Silvana Alves de Alcântara.