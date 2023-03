SEDET participa do “Desenvolve Caldas”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Uma equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de Poços participou ontem (8) do 1º Desenvolve Caldas, na cidade vizinha. O evento da área de negócios e turismo foi promovido pela Prefeitura de Caldas com apoio do Sebrae e do Invest Minas e presença do diretor de atração de investimentos da Agência de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais, Adriano Carvalho.

O Desenvolve Caldas teve participação de representantes de várias cidades da região. De Poços, estiveram o secretário de Desenvolvimento, Franco Martins, e o coordenador de fomento da Sedet, Cláudio Torres.

“É muito positivo Poços estar presente em eventos como o Desenvolve Caldas, que possibilitam novas oportunidades de negócios para todas as cidades do entorno. Cada cidade tem seu potencial e, somando, quem ganha é a região. É uma oportunidade para começar a desenvolver projetos em conjunto nas áreas de turismo, indústria, agronegócio”, avalia o secretário de Poços.

Franco adianta que Poços de Caldas vai sediar em breve um evento regional do setor, com data a ser definida, com o objetivo de fortalecer os negócios entre as cidades da região. “Vamos fazer um evento envolvendo todas as secretarias de desenvolvimento da região do Sul de Minas aproveitando essa sinergia entre as cidades.”