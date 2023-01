Segunda dose da Coronavac para crianças de 03 a 11 anos já está disponível

De acordo com informações da Prefeitura de Poços de Caldas, a 2ª dose da vacina contra COVD-19 do laboratório Coronavac está disponível para crianças de 03 a 11 anos.

A vacina estará disponível na UBS centro, das 08h às 16h e na UBS Regional Leste e na UBS Regional Sul, das 08h às 16h30.

Para vacinação é necessário apresentação de um dos seguintes documentos: RG, CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação.

