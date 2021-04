Segunda dose da vacina contra Covid será antecipada em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Será antecipada a partir desta quinta-feira (08), a aplicação das segundas doses da vacina Coronavac contra Covid-19, em Poços de Caldas.

Com a chegada de 8.690 novas vacinas nesta semana, destinadas exclusivamente à 2ª dose de imunização, a prefeitura vai antecipar a aplicação que estava prevista apenas para as próximas semanas.

Assim que a Secretaria Municipal de Saúde recebeu as vacinas na terça-feira (06), entrou em contato com a Regional de Saúde para antecipar a aplicação. O prazo anterior recomendado era de 28 dias, pois não havia previsão de produção e distribuição de vacinas e agora o prazo passa a ser de 15 dias, pela quantidade recebida. Lembrando que o período mínimo recomendado para vacinação, de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde, é de 15 dias.

O secretário municipal de saúde, Dr. Carlos Mosconi ressaltou a importância da imunização. “Essa grande quantidade de doses chegou em um momento muito oportuno e queremos imunizar o maior número de pessoas, no menor prazo possível. Além disso, estamos cumprindo a recomendação do Ministério da Saúde em não estocar as vacinas por um longo intervalo.”

Confira quem deve receber a 2ª dose nos próximos dias:

– 08 de Abril, quinta-feira – Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina em 24 de Março.

– 09 de Abril, sexta-feira – Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina em 25 de Março.

– 10 de Abril, sábado – Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina em 26 de Março

Novo local de vacinação

Com objetivo de facilitar o acesso da população para a vacinação, agora uma nova sala estará à disposição na Zona Sul de Poços. Além dos locais que já realizam a aplicação, agora o público também poderá se dirigir até ao PSF PARQUE ESPERANÇA 2 | Rua Lázaro de Lima, 280 – Jd. Esperança.

Locais de Vacinação

– Drive Thru no Complexo da Urca – 8h às 17h

– Sala de Vacinas da Policlínica Central- Av. Francisco Salles – 8h às 17h

– UBS Regional Leste – Rua Cecília Fischela, 63 – Estância São José – 8h às 15h

– UBS Regional Sul – Av. Antonio Marinoni, 125 – São Sebastião – 8h às 15h

– UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça 131 – Jd. Country Club – 8h às 15h

– PSF Parque Esperança 2 (novo local) – Rua Lázaro de Lima, 280 – 8h às 15h

A previsão é que novas vacinas para a 1ª dose cheguem até na próxima semana e com isso novas faixas etárias serão atendidas, portanto neste momento não serão atendidos novos grupos, ficando a vacinação exclusiva da 2ª dose. Assim que novas vacinas forem recebidas será criado um novo Drive-Thru, para que um deles vacine a 1ª dose e outro a 2ª dose.