Segunda queijaria de Poços de Caldas obtém o Selo SIM

A cidade comemora uma importante conquista no setor de produção artesanal de queijos e derivados. A segunda queijaria foi oficialmente registrada com o Selo SIM (Serviço de Inspeção Municipal), reconhecendo a qualidade e a segurança dos produtos artesanais produzidos localmente. A primeira licença foi obtida em 2020 e, com isso, garante a excelência dos seus queijos no mercado.

A obtenção do selo é resultado de um esforço conjunto entre a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação por meio da Coordenação do Fomento Agropecuário, a EMATER e a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, que garantem que todos os critérios e exigências sejam atendidos para assegurar a qualidade sanitária e a procedência do produto.

Os requisitos para obtenção do Selo SIM são rigorosos, envolvendo desde práticas de higiene até a rastreabilidade do processo produtivo. Esse controle rigoroso tem como objetivo proteger tanto o consumidor quanto o produtor, assegurando que os produtos ofereçam qualidade e segurança.

Matheus Sances, proprietário da Fazenda Aliança, que recentemente obteve o registro, expressou a emoção de alcançar essa conquista. “É uma grande vitória para nós, que sempre acreditamos no potencial do nosso trabalho e na qualidade dos nossos produtos. O Selo SIM é a confirmação do nosso compromisso com a excelência. Após muitos desafios, é gratificante ver o reconhecimento da nossa dedicação. Estamos muito felizes em poder oferecer ao mercado um queijo de qualidade e, mais importante, seguro para todos os consumidores.”

“É um grande avanço para a nossa cidade, não só no campo econômico, mas também no fortalecimento da identidade local. Estamos trabalhando para garantir que nossas queijarias sigam padrões elevados, trazendo produtos de qualidade para o mercado e fomentando o desenvolvimento da economia regional”, afirmou o Secretário de Desenvolvimento e Inovação, Franco Martins.

Com a adesão de mais uma queijaria ao Selo SIM, Poços de Caldas entra no hall na produção de queijos e sua competência no setor agroindustrial, promovendo produtos que valorizam a gastronomia local e abrem portas para novos mercados.