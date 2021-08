Segurança no Trânsito: campanha visa conscientizar motoentregadores

Na sexta-feira (20), acontece uma ação de prevenção de acidentes voltada aos motociclistas que fazem entregas. A campanha é uma parceria entre o Demutran, a Associação Comercial, a de Bares e Restaurantes e também a Associação de Ciclistas de Poços de Caldas.

O objetivo é conscientizar os motoboys que prestam serviço de delivery ao comércio para que dirijam com mais segurança, evitando colocar em risco tanto eles quanto pedestres, ciclistas e motoristas.

Haverá uma panfletagem às 10h, na esquina das ruas Assis Figueiredo e Prefeito Chagas, no centro da cidade, e também um display com orientações. Entre os tópicos da campanha está dirigir dentro da velocidade permitida, não furar o sinal vermelho, evitar transitar imprudentemente entre os carros e respeitar as faixas de pedestres.

