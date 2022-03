“Selo 100% Poços de Caldas” vai ser lançado neste final de semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Será lançado oficialmente no próximo sábado (02), o “Selo 100% Poços de Caldas”. A idealização do selo foi a partir dos trabalhos desenvolvidos pela secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) com objetivo geral em estimular a economia local e incentivar, entre produtor e comércio, o negócio de produtos in natura, semiprocessados, processados, industrializados e artesanais.

A iniciativa visa abranger pessoas físicas ou jurídicas, estabelecidas no território do Município que tenham produção no gênero alimentício, podendo se estender também a produtos de outros gêneros (conforme Decreto Municipal 13.406 /2020).

O projeto conta com a parceria do Sebrae Minas e da Emater. O Sebrae proporcionará aos produtores participantes formalização, capacitação, associativismo, além de organizar rodadas de negócios diversificando a carteira de clientes dos produtores, com o consequente aumento das vendas, criando assim um sistema de economia circular entre produtores, fabricantes e comércio em geral da cidade. A Emater será o elo entre produtor e selo, tendo em vista que a entidade possui centenas de produtores cadastrados que serão convidados a participar do projeto. Será feito o acompanhamento do produtor antes e durante todo o projeto “Selo 100% Poços”, orientando e fomentando o desenvolvimento da propriedade e volume da produção.

Outra função fornecida, é servir como identificação para fortalecer e promover as marcas e produtos poços-caldenses, engajando os mesmos dentro e fora da cidade, sem vínculo jurídico ou legislativo porém respeitando todas as normas, protocolos, leis sanitárias e de saúde. O produto com o Selo 100% Poços fornecerá informações sobre a regularidade da empresa, podendo assim, o cliente final obter a origem e características do insumo produzido.

O selo terá a validade de um ano, sendo possível a sua renovação solicitada com trinta dias de antecedência de seu vencimento. A autorização para uso do selo será negada caso os produtos deixem de atender às condições necessárias para a sua implantação no ato da inscrição.

Selo com QR-Code

Não é apenas um selo de qualidade da cidade. Aliado a um QR-code, o selo atravessará as divisas do município, estreitando os laços entre pequenos produtores, fabricantes e o consumidor final.

Criará ainda uma ligação direta entre o “Selo 100% Poços” com o aplicativo da cidade, possibilitando aproximar as pessoas e interesses dos mais variados setores como: produtores, comerciantes, indústrias, turistas, pessoas que buscam as mais diversas atividades na cidade como calendário de eventos, banhos termais, e muitos outros setores.

Os candidatos interessados em receber o selo deverão apresentar requerimento (conforme formulário constante do Anexo I Decreto Municipal 13.406/2020), junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, acompanhado dos documentos elencados no artigo 3º do referido decreto.

Inscrições e informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e trabalho, localizada à Rua Pernambuco, 265, Centro, no horário de 09h às 18h, de segunda a sexta-feira, pelos telefones 3697-2060 ou 3697-3016 e também pelo Portal do Desenvolvimento no endereço eletrônico: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/selopocosdecaldas/.