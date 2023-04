Selo Clássicos no Marquise traz de volta Pulp Fiction em versão remasterizada e 4K

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma super novidade da programação do cinema de rua de Poços, para quem quer rever um filmaço da década de 1990 e para quem ainda não viu: o selo Clássicos no Marquise traz de volta para a telona, remasterizado e em 4k: Pulp Fiction: Tempo de Violência, um divisor de águas na carreira do autor e diretor, Quentin Tarantino.

A trama com um roteiro extraordinário traz as histórias de um assassino que trabalha para a máfia e se apaixona pela esposa de seu chefe quando é convidado a acompanhá-la, de um boxeador que descumpre sua promessa de perder uma luta e de um casal que tenta um assalto que rapidamente sai do controle. No elenco, os destaques são: John Travolta, Bruce Willis, Samuel L. Jackson e Uma Thurman. Com Classificação Indicativa 18 anos, o filme entra em cartaz nesta quinta, 20 e fica na programação até a quarta, 26. Apenas uma semana em exibição diária legendada, às 21 horas, na sala 3, os ingressos são limitados e por isso é importante garantir antes, pelo site cinemarquise.com.br ou diretamente no cinema. Em maio, pelo selo Clássicos no Marquise, será exibido Um Sonho de Liberdade, sucesso com Morgan Freeman.

OUTROS FILMES EM CARTAZ

Dungeons & Dragons – Honra entre Rebeldes, Suzume, A Garota Radiante, Air – A História por trás do Logo, John Wick4: Baba Yaga, O Exorcista do Papa, Super Mário Bros – O Filme.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104

www.cinemarquise.com.br

@cinemarquise.ultravisao

Beatriz Aquino