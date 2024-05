Semana do MEI contará com programação diversificada e gratuita em Minas Gerais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Evento promovido pelo Sebrae Minas vai oferecer oficinas e palestras com conteúdos úteis no dia a dia do microempreendedor individual

Mais de 930 mil pequenos negócios foram abertos em Minas Gerais de 2022 a 2024, dos quais 75% são microempreendedores individuais (MEI), de acordo com dados da Receita Federal. Somente nos três primeiros meses deste ano, quase 90 mil empreendimentos que faturam até R$ 81 mil anuais se formalizaram em todo estado. Com o objetivo de orientar e capacitar aqueles que querem se tornar microempreendedores, o Sebrae Minas promove a Semana do MEI de 20 a 24 de maio, com centenas de atividades on-lines e presenciais gratuitas no território mineiro. O Sul de Minas contará com mais de 40 atividades. As inscrições são limitadas e a programação está disponível no site.

Durante os dias de programação, os participantes terão acesso a oficinas e conteúdos simultâneos e úteis no dia a dia do empreendedor, como vantagens da formalização, marketing, gestão, finanças, obrigações junto à Receita Federal, emissão de notas fiscais, crédito e inovação, entre outros.

Os interessados em se tornar microempreendedores individuais poderão aproveitar o momento para se formalizar de forma rápida e gratuitamente. Para ter acesso a esse serviço, o empreendedor deverá efetuar, dias antes, o cadastro obrigatório no site GOV.br . Outros documentos pessoais necessários para a formalização são carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço da empresa ou da residência. Para quem já é formalizado, também poderá negociar o pagamento de débitos em atraso na Receita Federal, imprimir os Documentos de Arrecadação Mensal (DAS-SIMEI).

Formalização

Para ser MEI, é necessário ter um faturamento anual de até R$ 81 mil, não ter sócio nem filiais, trabalhar sozinho ou ter no máximo um empregado (que receba piso da categoria ou salário mínimo) e atuar em uma das ocupações permitidas. Entre as vantagens estão: acesso a linhas de crédito com condições mais atrativas, participação em licitações, direito à aposentadoria por invalidez, auxílio doença, salário maternidade, aposentadoria por idade e emissão de nota fiscal.

Sebrae Play

Além da Semana do MEI, os empreendedores têm à disposição o Sebrae Play, plataforma que disponibiliza cursos e conteúdos para microempreendedores individuais sobre empreendedorismo, estratégia e gestão, finanças, franquias, inovação e tecnologia, leis e impostos, liderança e pessoas, marketing digital, startups e vendas. A ferramenta, que pode ser acessada de qualquer dispositivo eletrônico, foi criada em 2022 e já disponibilizou mais de 1 mil conteúdos para seus usuários que querem abrir ou expandir um negócio.

SEMANA DO MEI 2024

Data: 20 a 24 de maio

Programação completa: oferta.sebraemg.com.br/semana-do-mei-sebrae