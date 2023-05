Semana do MEI oferece programação especial e gratuita no Sul de Minas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Evento promovido pelo Sebrae terá capacitações presenciais e on-line, de 22 a 26 de maio, em várias cidades da região e do estado

O Sul de Minas tem cerca de 178 mil microempreendedores individuais (MEI). É a terceira região do estado com maior número, depois do Centro e da Zona da Mata. Apenas nos quatro primeiros meses deste ano, 2 mil e trezentos microempreendedores se formalizaram no Sul do estado. As cidades com maior número de MEI são: Poços de Caldas (15 mil), Pouso Alegre (12 mil) e Varginha (11 mil). O levantamento é do Sebrae Minas com dados da Receita Federal, registrados até o fim de abril deste ano.

Para orientar e capacitar esses empreendedores a alavancarem seus negócios e estimular a formalização dos empreendimentos, o Sebrae promove em todo o país, de 22 a 26 de maio, a Semana do MEI. Em Minas Gerais, os MEI receberão um atendimento especial e gratuito nas Agências de Atendimento do Sebrae e nas unidades da Rede Aqui tem Sebrae. Além disso, poderão participar de uma série de atividades on-line.

Durante os cinco dias do evento, os empreendedores poderão esclarecer suas dúvidas sobre as obrigações do MEI, vantagens da formalização, além de obter informações sobre a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) – que deve ser enviada à Receita Federal até o dia 31 de maio -, e ainda receber orientações sobre a emissão de notas fiscais pelo portal único da Receita, que passará a ser obrigatória a partir de setembro deste ano.

Os empreendedores também poderão regularizar o pagamento dos seus tributos em atraso, imprimir os Documentos de Arrecadação Mensal (DAS) e ainda participar de oficinas, palestras, encontros e workshops presenciais sobre finanças, gestão, planejamento, marketing, vendas e legislação.

Além disso, os interessados em se tornar microempreendedores individuais poderão se formalizar na hora e gratuitamente. Para ter acesso a esse serviço, o empreendedor deverá efetuar, dias antes, o cadastro obrigatório no site GOV.br. Também deve ter em mãos, se possível, a consulta prévia concedida pela prefeitura, que confirma se o endereço ou local desejado para estabelecer o negócio é permitido para a execução das atividades comerciais do MEI. Outros documentos pessoais necessários para a formalização são carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço da empresa ou da residência.

“O MEI representa o maior número de CNPJs na nossa região e no país. Por isso, a Semana do MEI é de grande importância para levar conhecimento sobre gestão, inovação e todo o aparato necessário para o microempreendedor gerir o negócio dele, sabendo dos seus diretos e deveres. E lembro que o Sebrae Minas atende os empreendedores durante todo o ano,” comenta o gerente do Sebrae Minas Rodrigo Ribeiro..

Programação on-line

Para os empreendedores que não participarem das atividades presenciais, o Sebrae vai oferecer uma jornada on-line de orientações sobre: mercado, comportamento empreendedor, planejamento, emissão de nota fiscal, organização financeira do negócio, marketing digital e vendas. As transmissões on-line da Semana do MEI serão diárias (22 a 26 de maio), sempre das 10h às 21h.

Para conferir a programação on-line em http://www.sebrae.com.br/semanadomei

Programação no Sul de Minas:

Alfenas

Dia: sexta-feira (26/05)

Horário: 13h às 17h

Local: Praça Central de Alfenas – Getúlio Vargas

Atividade: Orientação para o MEI na praça

Areado

Dia: terça-feira (23/05)

Horário: 18h

Local: Ciepa – Rua Vereador Ângelo Palmieri Neto, São Vicente

Atividade: Palestras sobre legislação do MEI

Cambuquira

Dia: segunda-feira (22/05)

Horário: 8h às 12h

Local: Prefeitura de Cambuquira – Av. Virgílio Melo, 555, Centro

Atividade: Orientações para o MEI, especialmente entrega da DASN

Campanha

Dia: segunda-feira (22/05)

Horário: 12h às 18h

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, na Sala Mineira

Atividade: Orientações para o MEI

Campo Belo

Dia: sexta-feira (26/05)

Horário: 9h às 17h

Local: Sala Mineira do Empreendedor

Atividade: Mutirão de Declaração da DASN

Campos Gerais

Dia: quinta-feira (25/05)

Horário: 19h

Local: Escola Carlos Gois – Rua Santa Teresinha, 137 – Centro

Atividade: Palestra Legislação MEI

Conceição dos Ouros

Dia: quinta-feira (25/05)

Horário: 19h

Local: CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – Rua Duque de Caxias, 295 – Centro

Atividades: Palestra – A importância da imagem pessoal no ambiente de trabalho

Delfim Moreira

Dia: segunda-feira (29/05)

Horário: 18h

Local: Antiga Estação de Trem – Rua Paulino FariaAtividade: Oficina – Como solicitar empréstimo: os benefícios e os riscos do crédito

Dia: terça-feira (30/05)

Horário: 18h

Local: Antiga Estação de Trem – Rua Paulino Faria

Atividades: Palestra – Como solicitar a carteira de artesão

Oficina – Como vender no Instagram

Dom Viçoso

Dia: quarta-feira (24/05)

Horário: 18h

Local: Clube

Atividade: Café com MEI

Extrema

Dia: quarta-feira (24/05), quinta-feira (25/05) e sexta-feira (26/05)

Horário: 8h às 18h

Local: Câmara Municipal de Extrema

Atividades:

– Plantão para Declaração Anual do MEI (DASN)

– Palestra – Benefícios e obrigações do MEI

– Orientações de parcelamento de dívida ativa

Fama

Dia: quarta-feira (24/05)

Horário: 9h às 17h

Local: Casa do Artesão – Rua João Fagundes, 256

Atividade: Mutirão de Atendimentos de regularização

Itajubá

Dia: segunda-feira (22/05)

Horário: 18h

Local: Sebrae – Rua Miguel Viana, 91 – Morro Chic.

Atividade: Oficina – Estratégias comerciais para aumentar as vendas

Dia: terça-feira (23/05)

Horário: 18h

Local: Sebrae – Rua Miguel Viana, 91 – Morro Chic

Atividades: Oficina – Como inovar o seu negócio na era digital

Palestra – Como emitir Nota Fiscal

Dia: terça-feira (30/05)

Horário: 18h

Local: CDL – Av. Cel Carneiro Júnior, 301

Atividades: Oficina – Como vender no Instagram

– Palestra: Como participar de licitações

Dia: quarta-feira (31/05)

Horário: 18h

Atividades: Oficina – Como formar o preço de venda

Palestra: Direitos e deveres do MEI

Lavras

Dia: Terça (23/05) e quarta-feira (24/05)

Horário: 12h às 18h

Local: Sala Mineira do Empreendedor.Atividade: Mutirão de Declaração da DASN

Natércia

Dia: terça-feira (23/05), 13h às 17h; segundas-feiras (29/05) e (05/06), 15h30 às 22h

Local: Clube – Rua Prefeito José Nacácio, s/n – Centro

Atividade: Hospedagem familiar e base comunitária – curso para produtores rurais e empreendedores

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/1ddfSNjENCb4HORW742H7qPqX_qmzMoiXth1OJIj5fhk/viewform?edit_requested=true

Nepomuceno

Dia: segunda-feira (29/05)

Horário: 9h às 17h

Local: Sala Mineira do Empreendedor

Atividade: Mutirão de Declaração da DASN

Olímpio Noronha:

Dia: quinta-feira (25/05)

Horário: 19h às 21h

Local: Anfiteatro da Escola Municipal Virgílio Dias Pereira – Rua 08 de maio, 688, Centro.Atividade: Salto Aceleradora – programa de desenvolvimento dos MEIs da região, com conteúdo de gestão, marketing e finanças

Inscrições: https://oferta.sebraemg.com.br/salto-mantiqueira-de-minas

Paraisópolis

Dia: segunda-feira (22/05)

Horário: 18h

Local: ACIP – Associação Comercial e Industrial de Paraisópolis – Travessa Cid, 156 – Centro

Atividades: – Oficina: Como formar preço de venda em Paraisópolis

– Palestra: Acesso a crédito para o MEI em Paraisópolis

Dia: terça-feira (23/05)

Horário: 18h

Local: ACIP – Associação Comercial e Industrial de Paraisópolis – Travessa Cid Barros, 156 – centro.

Atividade: Oficina para MEI – Como vender no Instagram.

– Palestra: Direitos e deveres do MEI

Pedralva

Dia: quinta-feira (25/05)

Horário: 9h às 12h

Local: Câmara Municipal – Rua Paiva, 48 – Centro.Atividade: Oficina – Como ser MEI na prática

Poços de Caldas

De 22/05 a 25/05 – 10h às 17h: atendimento ao MEI

De 23/05 a 25/05 – 14h às 21h: estandes de exposição e palestras.

Local: Espaço Cultural da Urca.

Programação e inscrições: https://loja.sebraemg.com.br/detalhes/97572

São José do Alegre

Dia: quinta-feira (25/05)

Horário: 10h

Local: Câmara Municipal – Rua Caetano Piere, 105 – Centro

Atividade: Palestra – A importância da imagem pessoal no ambiente de trabalho

São Lourenço

Dia: 25/05 (quinta-feira)

Horário: 19h às 21h

Local: Escola Municipal Coronel Manoel Dias Ferraz – Rua Heitor Modesto, 360 – Estação.Atividade: Salto Aceleradora – programa de desenvolvimento dos MEIs da região, com conteúdo de gestão, marketing e finanças

Inscrições: https://oferta.sebraemg.com.br/salto-mantiqueira-de-minas

São Sebastião do Bela Vista

Dia: terça-feira (23/05)

Horário: 14h

Local: Centro Cultural – Praça Francisco Avelino, s/n, centro.

Atividade: Palestra – Educação financeira para pequenos negócios

São Thomé das Letras

Dia: segunda-feira (22/05)

Horário: 8h às 16h

Local: Sala Mineira do Empreendedor – Rua José Cristiano Alves, 20

Atividade: Orientações e regularização do MEI

Silvianópolis

Dia: terça-feira (23/05)

Horário: 19h

Local: Clube Literário e Recreativo – Praça Homero Bento Vieira, 53 – Centro.

Atividade: Palestra – Turismo Rural e a produção de café, uma trajetória de sucesso

Três Corações

Segunda-feira (22/05), 19h: Palestra: “Como Fomentar vendas no dia a dia”

Terça-feira (23/05), 8h: Emissão de Declaração Anual do Mei

Quarta-feira (24/05), 8h: Realização de Parcelamento de dívidas e baixa da empresa caso seja solicitado pelo MEI

Quinta-feira (25/05), 8h: Visitas às empresas para um bate-papo

Quinta-feira (25/05), 9h: Dia de conscientização MEI

Sexta-feira (26/05), 19h: Palestra: “Marketing Digital”

Informações: Sala Mineira do Empreendedor: (35) 98802 – 6659

Três Pontas

Quinta-feira (25/05), 8h: palestra de Empreendedorismo e orientações sobre o MEI – Auditório Escola E Prefeito Jacy Junqueira Gazola

Terça-feira (23/05), 8h: Regularização do MEI – Sala Mineira

Quinta-feira (25/05), 8h: Palestra sobre Educação Financeira na escola e Formalização – Escola Estadual Deputado Teodósio Bandeira

Sexta-feira (26/05), 8h30: Orientação e formalização do MEI – Associação Comercial e Agroindustrial de Três Pontas

Varginha

Dias: 15 a 31/05

Horário: 9h às 17h

Local: Agência de Atendimento do Sebrae Minas

Atividade: Mutirão da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) – que deve ser enviada à Receita Federal até o dia 31 de maio

Dia: terça-feira (23/05)

Horário: 19h

Local: UNIS – Cidade Universitária

Atividade: Palestra Super Poderes na Era Digital

Dia: quarta-feira (24/05)

Horário: 19h

Local: UNIS – Cidade Universitária

Atividade: Palestra Voa Mulher: Verdades, Oportunidades e Aspirações do Empreendedorismo Feminino.

Beatriz Aquino