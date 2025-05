Semana Nacional de Museus debate o futuro dos museus diante da rápida transformação da sociedade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação” é a temática da Semana Nacional de Museus, que acontece em todo o país, em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio. Neste ano, as atividades estão programadas para o período de 12 a 18 de maio.

O evento anual promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) mobiliza museus e outras instituições culturais em todo o Brasil para oferecer uma ampla variedade de atividades culturais e educativas ao público, promovendo a valorização do patrimônio cultural e fortalecendo a relação das instituições museológicas com a sociedade.

Durante a Semana Nacional de Museus, os visitantes podem desfrutar de exposições temporárias, que exploram temas específicos ou apresentam novas coleções, e participar de palestras e seminários conduzidos por especialistas em museologia, história, arte e cultura. Além disso, são realizados workshops e oficinas que abordam técnicas artísticas, conservação de acervos e outros tópicos relevantes, proporcionando oportunidades de aprendizado interativo para diferentes públicos.

Em Poços de Caldas, a programação será realizada de 13 a 18 de maio, com palestras, oficinas e exposição, com entrada gratuita. “Preparamos uma programação que valoriza a memória e, ao mesmo tempo, tem foco no futuro, para debatermos em âmbito local a temática proposta pelo Ibram em 2025. Cada vez mais, trabalhamos para um museu vivo, dinâmico, ocupado pela comunidade, no sentido de absorvermos as transformações e darmos continuidade ao propósito de preservação da memória”, ressalta a coordenadora do Museu, Lavínia du Valle.

A programação começa com a exposição “São Benedito: Festa, Memória e Transformação”, que entra em cartaz na Sala de Exposições Temporárias no dia 9 de maio e segue aberta ao público até o dia 30. Serão cinco palestras com especialistas, além da oficina “O Museu e eu: Memórias em construção”, com Jussara Soares, um convite para famílias com crianças de 5 a 10 anos viverem uma experiência divertida e cheia de descobertas no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas.

A participação é gratuita e as inscrições devem ser realizadas aqui.

Programação

Exposição “São Benedito: Festa, Memória e Transformação”

09/05 a 30/05

A exposição mergulha na vibrante celebração de São Benedito em Poços de Caldas e explora como essa festa secular continua a ser uma conexão entre as tradições e as transformações de uma comunidade em constante evolução. Ao longo dos anos, a Festa de São Benedito se consolidou como um patrimônio cultural imersivo, no qual a fé, a música, a dança e os rituais se entrelaçam, em uma expressão de resistência e identidade. A exposição é uma celebração da memória, da fé e da comunidade e um convite para refletir sobre o futuro do patrimônio cultural.

Palestra e oficinas:

Terça-feira | 13/05 | 18h30

Palestra – Poços de Caldas: Território do Patrimônio, com Antonio Carlos Loretti

A palestra propõe uma reflexão sobre o que é patrimônio em Poços de Caldas, explorando desde imóveis tombados e bens inventariados até expressões culturais como a Festa de São Benedito e a memória dos Caiapós. Um dos pontos centrais será o questionamento sobre como se reconhece uma cidade inteira como patrimônio, especialmente por seu valor turístico, e o que isso significa para sua preservação e identidade.

Quarta-feira | 14/05 | 18h30

Palestra – A UNESCO e o Futuro da Memória: o Papel da Juventude na Preservação Cultural, com alunos do Curso de Relações Internacionais da PUC Minas Poços de Caldas (Camili Oliveira Paiva, Millena Braga da Silva, André Luís Norvino da Cruz e Bruno Lima dos Santo)

A palestra reflete sobre o futuro do patrimônio cultural e o papel dos museus diante dos desafios do mundo contemporâneo digital. A crescente digitalização e o avanço das tecnologias impõem novas formas de preservação, difusão e valorização da cultura. Nesse cenário, destaca-se a atuação da UNESCO e o envolvimento do comitê da ONU para Educação, Ciência e Cultura no fortalecimento da sociedade civil, promovendo políticas e iniciativas voltadas à proteção do patrimônio cultural. Além disso, é fundamental considerar o impacto do paradigma das redes digitais sobre a relação da juventude com a cultura e a memória coletiva, já que as novas gerações estão imersas em um ambiente virtual que transforma suas formas de interação com o passado e o presente cultural. Projetos como o MINIONU ganham relevância ao promoverem a formação de jovens conscientes, críticos e engajados na defesa e valorização da cultura, demonstrando o poder da educação e da participação juvenil.

Quinta-feira | dia 15/05 | 18h30

Palestra – A quem pertence o passado? Uma análise do Governo Macron frente á repatriação de bens culturais com Bianca Rodrigues (egressa do curso de Relações Internacionais da PUC Minas Poços de Caldas)

A palestra propõe uma reflexão crítica sobre a política de repatriação de bens culturais da França durante o governo Macron, à luz das teorias pós-coloniais. Partindo do contexto histórico da aquisição imperialista de artefatos e do atual debate internacional sobre restituição, a pesquisa analisa como o discurso e as ações do Estado francês dialogam com sua herança colonial. A partir da análise de discursos, documentos oficiais e marcos legais internacionais, serão discutidas as tensões entre reparação histórica, diplomacia cultural e manutenção do prestígio das grandes coleções europeias.

Sexta-feira | 16/05 | 18h30

Palestra – A expansão urbana em Poços de Caldas e as dinâmicas socioespaciais em sua área central, com Alexandre Carvalho de Andrade (Licenciado e Bacharel em Geografia (2001), Especialista em Geografia do Turismo (2003), Mestre em Geografia (2005) e Doutor em Geografia: Organização do Espaço (2014), cursados na UNESP – Campus de Rio Claro. Atua nas áreas de Geografia Urbana, Geografia do Turismo e Geografia da População. É professor do Campus Poços de Caldas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas (IFSULDEMINAS), e professor do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).

Sexta-feira | 16/05 | 20h

Palestra – A geografia das manifestações culturais: um estudo cartográfico sobre os ternos de folias do município de Poços de Caldas-MG, com João Passador e Thomaz Alvisi de Oliveira (Discente e Orientador do Curso de Geografia do IF Sul de Minas) e Apresentação do duo “Viola Rachada”, com João Passador e Gabriel Cunha.

Em suas composições, misturam músicas tradicionais do Brasil e do mundo de forma experimental e progressiva, ressignificando a valorização da música popular na era da globalização. Atualmente, estão em fase de produção de um disco do projeto, a ser lançado este ano.

Sábado | 17/05 | 15h – 17h

Oficina “O Museu e eu: Memórias em construção”, com Jussara Soares (aluna do Curso de Museologia do Centro Universitário Leonardo da Vinci)

“O Museu e Eu: Memórias em Construção” é um convite para famílias com crianças de 5 a 10 anos viverem uma experiência divertida e cheia de descobertas no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas. Durante dois dias, adultos e crianças vão explorar juntos os espaços do museu, conhecer histórias e pensar sobre como o mundo — e o próprio museu — vem mudando com o tempo. A proposta é brincar, criar e imaginar novos futuros a partir das memórias que nos cercam. Com atividades interativas e cheias de criatividade, a oficina aproxima o museu do dia a dia das famílias, despertando o olhar para o valor da história, da arte e das muitas formas de preservar o nosso patrimônio cultural.

Domingo | 18/05 | 10h – 12h

Oficina “O Museu e eu: Memórias em construção” com Jussara Soares (Aluna do Curso de Museologia do Centro Universitário Leonardo da Vinci)

Inscrições gratuitas aqui