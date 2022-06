Semana Urbana termina neste domingo (19) em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Até 19 de junho, alguns muros da cidade vão ganhar vida, com as intervenções da 3ª edição da Semana Urbana, festival independente de grafite e muralismo, organizado pelo coletivo Elgraffiti, que reúne artistas consagrados do mundo, com projetos sociais, e pelo estúdio Gota, com apoio de empresas parceiras e da Secretaria Municipal de Cultura.

O evento teve início na segunda-feira (13) e, neste ano, traz novas cores para os muros do Beco da Urca, no Espaço Cultural da Urca, Restaurante Popular Elza Monteiro Ferreira e, pela primeira vez, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), no Jardim dos Estados.

A Semana Urbana visa transformar o ambiente e contribuir com a cultura e com o aspecto social da cidade, além de incentivar também a transformação pessoal, considerando que todo tipo de arte desperta algum sentimento único. O objetivo da Semana Urbana é demonstrar a arte do grafite e do muralismo em todos seus conceitos, como o de criação, produção, histórico e educativo, além do envolvimento social e cultural.

“O grafitti é uma comunicação que ultrapassa o imaginário, atinge de forma sutil e revela pensamentos. Essa expressão da rua sempre traz muita coisa para refletir e ensinar em suas formas”, destaca um dos organizadores da Semana Urbana, Estevão Verola.

Participam como artistas convidados Guilherme Matsumoto, mais conhecido como xGuix; Diego Dais; Ricardo Braga; Tiago Batista, mais conhecido por Tiagão Tattoo, Mari Pavanelli e Estúdio 6B.

Diego Dais é o responsável pela pintura do Beco da Urca neste ano e Mari Pavanelli renova as cores do Restaurante Popular. Já xGuix e Tiagão Tatto levam a arte para o interior do Mercado Municipal. No CREAS, a arte fica por conta do Estudio 6b e o artista Ricardo Braga é o responsável pelo mural da Rua Assis Figueiredo.

CREAS

Pela primeira vez, as intervenções da Semana Urbana chegam ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS – equipamento que integra a média complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e realiza atendimento nas situações de violação de direitos de crianças, adolescentes, mulheres, idosos e pessoas com deficiência.

“Os serviços do CREAS são voltados para pessoas que tiveram seus direitos violados, incluindo violência doméstica e sexual contra mulheres e crianças. Por isso, a intervenção é tão importante para trazer cor e alegria para este espaço, de forma que as pessoas se sintam ainda mais acolhidas”, destaca o secretário municipal de Promoção Social, Carlos Almeida.

O serviço do CREAS está dividido em quatro núcleos: criança e adolescente; idoso e pessoa com deficiência; mulher e gêneros; e medidas socioeducativas para adolescentes que cometem ato infracional. O atendimento pode ser feito por demanda espontânea. Basta se dirigir ao CREAS (Rua Laguna, 820 – Jardim dos Estados), das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, ou entrar em contato pelo telefone 3697-2626.

Confira os locais e os artistas responsáveis pelos murais:

Beco da Urca – Diego Dais

Restaurante Popular – Mari Pavanelli

Mercado Municipal – JxGuix e Tiagão Tatto

CREAS – Estudio 6b

Rua Assis – Ricardo Braga.