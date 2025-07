Atualizado em 25 de julho de 2025

🎙️ TV Poços 35 Anos: Sem Filtro com Ludimila Ramos – descontração com conteúdo

A jornalista Ludimila Ramos comanda o Sem Filtro, programa semanal que conquistou o público com seu estilo leve, mas com informação de qualidade. Exibido todos os sábados às 14h30, com reprise aos domingos às 9h30, o programa já recebeu uma diversidade de convidados — de autoridades locais a artistas reconhecidos nacionalmente — sempre em conversas descontraídas, como um bom bate-papo com café.

O Sem Filtro reflete a essência da própria apresentadora, que carrega em sua trajetória profissional uma grande variedade de experiências dentro da TV Poços. Desde a produção de reportagens no Tempo de Esporte, passando pela apresentação do “Palavra de Mulher” e reportagens especiais no Telefatos e Poços Agora, Ludimila sempre esteve envolvida em projetos de impacto, informação e conexão com o público.

“Todo início é difícil. Eu me lembro das minhas primeiras matérias, sem voz, perdendo o fôlego e escrevendo textos gigantes. Hoje, olho pra trás com alegria e gratidão por toda a equipe que sempre me apoiou”, relembra a jornalista, emocionada.

Ludimila revela ainda que é apaixonada por contar histórias, fazer reportagens, e que o ao vivo sempre traz aquele “friozinho na barriga”. Para ela, o Sem Filtro representa justamente essa mistura de paixão pelo jornalismo com a leveza de um bate-papo autêntico.

📺 Confira os episódios do programa no canal da TV Poços no YouTube:

