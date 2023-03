Seminário de enfrentamento à violência contra as mulheres acontece nesta terça-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta terça-feira (21), das 8h às 18h, o Espaço Cultural da Urca vai sediar o Seminário Municipal de Articulação da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O evento integra a programação voltada para o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, e vai contar a presença de especialistas na temática e atores dos serviços que atendem mulheres vítimas de violência no município.

O seminário é aberto ao público. A iniciativa é uma realização da Secretaria Municipal de Promoção Social, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. O objetivo do encontro é promover o debate de forma a fortalecer o trabalho intersetorial e articulado junto às mulheres que vivenciam situação de violência na cidade, buscando a promoção dos direitos deste público, bem como criar estratégias conjuntas sobre o enfrentamento da violência contra a mulher.

Confira a programação:

8h – Coffee break e inscrição

8h30 – Mesa de abertura

9h – A importância da Rede de Proteção no Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência

Dra. Patrícia Habkouk – Promotora de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – CAO-VD do Ministério Público de Minas Gerais

10h – Poder Judiciário no Enfrentamento à Violência contra as Mulheres

Dr. José Henrique Mallmann – Juiz de Direito da 2ª vara criminal de Poços de Caldas

11h – Debate

12h – Intervalo para almoço

13h30 – 1ª Mesa Redonda – O Sistema de Garantia de Direito no Enfrentamento à Violência contra as Mulheres

Representantes:

Ministério Público

Defensoria Pública

Polícia Militar – PPVD

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher

Mediadora: Dra. Patrícia Habkouk

15h30 – Coffee break

16h – 2ª Mesa Redonda – Sistema de Proteção: Plano de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres

Representantes:

Secretaria Municipal de Promoção Social

Secretaria Municipal de Saúde

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Mediadora: Dra. Patrícia Habkouk

18h – Encerramento

Serviço:

Seminário Municipal de Articulação da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres

Data: 21/03/2023

Horário: das 8h às 18h

Local: Espaço Cultural da Urca

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

