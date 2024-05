Seminário de Meio Ambiente vai debater arborização urbana

Estão abertas as inscrições para o 2º Seminário de Meio Ambiente, que acontece de 3 a 5 de junho no Jardim Botânico. O tema deste ano é “Arborização Urbana e Sustentabilidade”.

O evento é uma parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Escola do Legislativo e a Comissão de Direito Ambiental da OAB.

A inscrição pode ser feita até o dia 24 de maio.

A programação inclui palestras com especialistas e oficinais. No encerramento, Dia Mundial do Meio Ambiente, haverá plantio e distribuição de mudas.

Programação

3/06

9h – Abertura do Seminário

10h – Palestra “Arborização para cidades em transição – Estratégias para

mudanças microclimáticas”

11h às 13h – Intervalo

13h – Minicurso 1 “Arborização Urbana: Análise de doenças, avaliação de risco,

análise visual, e instrumental”

14h – Minicurso 2 “Elaboração e aprimoramento do Plano Diretor de Arborização Urbana”

15h – Encerramento

4/06

8h30 – Mesa Redonda “Legislação de Proteção Ambiental”

10h30 – Minicurso 3 “Arborização Urbana: Prática e Manejo de Poda”

13h – Inventário de Arborização: Importância e metodologias

15h – Encerramento

5/06

9h – Ato Simbólico pelo Dia do Meio Ambiente

10h – Cerimônia de encerramento

Mais informações: 3697-2020.

