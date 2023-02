Seminário gratuito sobre legislação nos negócios abre inscrições

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As inscrições para o seminário gratuito sobre legislação nos negócios em Poços de Caldas estão abertas. Iniciativa é parte do projeto Sebrae Convida e será realizada na próxima terça-feira (14).

O projeto Sebrae Convida realiza sua primeira edição de 2023 em Poços de Caldas, no Sul do estado, com o tema “Questões jurídicas que impactam o seu negócio”. O seminário ocorre na próxima terça-feira (14/2), às 18h30, na Agência de Atendimento do Sebrae Minas, que fica na rua Marechal Deodoro, 274, Centro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link, pelo telefone (35) 3722-3352 ou na própria Agência.

Os advogados Lúcio Corrêa Cassila e Alessandra Assad Cândido apresentarão os principais direitos e deveres indispensáveis para a gestão de negócios, nas áreas do Direito Trabalhista, Tributário e do Consumidor, além de tirar dúvidas dos participantes. A proposta é levar ao conhecimento dos empreendedores noções inerentes à administração do negócio, mas que não costumam ser prioridade na rotina da empresa.

“Na gestão do seu negócio, o empresário acaba se deparando com diversas questões jurídicas. Por isso, a ideia é propor uma reflexão sobre noções básicas de conceitos importantes do Direito, e como esse aprendizado pode trazer benefícios para a empresa”, comenta o analista do Sebrae Minas Fabrício Sviesk Moreira. Ele ainda reforça que o objetivo do Sebrae Convida é oferecer, a cada edição, temas de interesse dos donos de pequenos negócios, e apresentar a programação mensal de atividades do Sebrae Minas no município.

Sebrae Convida – Poços de Caldas

Tema: ‘Seminário “Questões jurídicas que impactam o seu negócio”

Data: 14 de fevereiro (terça-feira)

Horário: 18h30

Local: Agência de Atendimento do Sebrae Minas – Rua Marechal Deodoro, 274, Centro, Poços de Caldas

Inscrições: https://forms.gle/EkgsdctXAs3PauLD7; (35) 3722-3352; ou no Sebrae Minas em Poços de Caldas

Fonte: Assessoria de Imprensa Sebrae

Beatriz Aquino