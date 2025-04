Senac abre credenciamento para empresas no Sistema Mercado Emprego em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Evento inédito na cidade acontece em três regiões e conecta empresas a candidatos em busca de trabalho

O Senac em Poços de Caldas, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, está com credenciamento aberto para 15 empresas interessadas em participar do evento Sistema Mercado Emprego. A iniciativa, que já percorreu diversas regiões do estado, chega pela primeira vez ao município com o objetivo de conectar empresas e candidatos, promovendo a empregabilidade e facilitando o acesso ao mercado de trabalho.

Diferente de outras edições, o evento em Poços de Caldas ocorrerá em três pontos distintos da cidade para ampliar o alcance e proporcionar mais comodidade aos participantes. As ações acontecerão nos dias 26 de maio na Zona Sul, 27 de maio na Zona Leste e 28 de maio no Centro, sempre das 10h às 16h. Durante os encontros, as empresas participantes poderão realizar processos seletivos e contar com apoio da comitiva formada pelo Senac, Sindicomércio e Prefeitura Municipal, além de outros serviços voltados à empregabilidade.

As empresas interessadas devem entrar em contato com o Senac em Poços de Caldas pelo telefone (35) 2101-3150 para realizar o credenciamento, que é gratuito. Os participantes contarão com suporte do Senac e da Prefeitura Municipal para acolhimento e direcionamento dos candidatos.

Podem se cadastrar no evento empresas que possuam demanda por mão de obra, seja para cargos específicos ou diversas funções, em qualquer setor de atuação, além do comércio de bens, serviços e turismo.

Thieres Passos, consultor de Relacionamento do Senac em Poços de Caldas, destaca a importância da participação das empresas: “O Sistema Mercado Emprego é uma oportunidade para as empresas ampliarem seu quadro de colaboradores de forma assertiva e gratuita. Além de facilitar o recrutamento, a iniciativa fortalece o vínculo entre os setores produtivos e a mão de obra local, impulsionando a economia do município.”

A realização do evento é uma parceria entre o Senac e o Sindicomércio de Poços de Caldas, com apoio da Prefeitura Municipal. Para mais informações e credenciamento, entre em contato pelo telefone (35) 2101-3150.

Sobre a Fecomércio MG e o Senac em Poços de Caldas

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG) é a principal entidade representativa do setor do comércio de bens, serviços e turismo no estado, abrangendo mais de 750 mil empresas e 54 sindicatos. Sob a presidência de Nadim Elias Donato Filho, a Fecomércio MG atua como porta-voz das demandas do empresariado, buscando soluções através do diálogo com o governo e a sociedade, há 86 anos. Outra importante atribuição da entidade é a administração do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Minas Gerais. A atuação integrada das três casas fortalece a promoção de serviços que beneficiam comerciários(as), empresários(as) e a comunidade em geral, a partir de suas diversas unidades distribuídas pelo estado.

Presente na região há mais de 25 anos e atendendo municípios no Sul de Minas, o Senac em Poços de Caldas é referência em ensino e qualificação profissional e possui um amplo portfólio de cursos técnicos, cursos livres, Aprendizagem Comercial e MBA, além de ser polo de Educação a Distância (EAD). Com uma infraestrutura completa, a instituição possui laboratórios de informática, estética, enfermagem e um salão de beleza-escola, além de salas de aula bem equipadas e atualizadas, buscando sempre o aprimoramento dos alunos e do aprendizado.

A Fecomércio MG também trabalha em estreita colaboração com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, para defender os interesses do setor nos âmbitos municipal, estadual e federal. Com 86 anos de atuação, a Fecomércio MG é fundamental para transformar a vida de cidadãos e cidadãs e impulsionar a economia mineira.

Serviço: Sistema Mercado Emprego

Credenciamento para empresas: (35) 2101-3150

Informações: (35) 2101-3150 ou WhatsApp (31) 3057-8600.