Senac em Minas lança Programa Senac+ e amplia oferta de capacitação gratuita em todo estado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

De acordo com a Pesquisa de Estudos Econômicos, contratada pela Fecomércio MG, Sesc e Senac, existe uma carência de mão de obra qualificada para uma série de funções, o que prejudica a operação das empresas, a empregabilidade dos profissionais e a economia como um todo.

Para suprir esta demanda e criar mecanismos que aproximem o trabalhador da qualificação gratuita, o Senac em Minas está lançando o Senac+. A iniciativa é voltada para empresas do setor de comércio de bens, serviços e turismo; sindicatos empresariais e associações de inclusão social que atendem grupos vulneráveis.

O objetivo do programa é beneficiar trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, pessoas em situação de vulnerabilidade social e quem não preenche os requisitos do Programa Senac de Gratuidade, ou seja, que a renda bruta dos componentes do grupo familiar dividida pelo número de pessoas não ultrapasse o valor de dois salários mínimos.

O Senac+ visa proporcionar uma maior oferta de mão de obra preparada, atendendo às demandas das empresas por profissionais atualizados e proporcionando aos alunos um acesso mais rápido ao mercado de trabalho. Além disso, propõe o maior desenvolvimento econômico e social, alinhando as necessidades e os interesses entre empresas e trabalhadores.

De acordo com Cristiane Serpa, Diretora Regional Interina do Senac em Minas, “o Senac+ visa, justamente, incluir este público, ofertando cursos de formação profissional de curta duração, de forma 100% gratuita para o aluno, por meio de uma iniciativa inédita que vai beneficiar, a um só tempo, as empresas contribuintes, os profissionais treinados e a sociedade”.

Ela explica ainda que “por ser destinado a atender às demandas por mão de obra capacitada, as associações de inclusão social, assim como as empresas e os sindicatos empresariais do Sistema Comércio serão parceiros estratégicos para o êxito novo programa”.

Como participar

As empresas, sindicatos empresariais e associações de inclusão social que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade deverão se credenciar para participar do Senac+. O regulamento completo do Programa e as documentações necessárias, estão disponíveis no Edital de Credenciamento.

Após a aprovação dos documentos do credenciado, as matrículas dos alunos serão feitas diretamente nas unidades do Senac em Minas, de forma presencial.

Oferta variada

Ao todo pelo projeto em 2023, serão ofertados 48 cursos nas áreas de beleza, gastronomia, gestão, moda, saúde e tecnologia no estado. O início das aulas está previsto para junho. O portfólio disponível em cada unidade foi escolhido levando-se em conta a vocação do mercado local, aumentando, assim, a empregabilidade.

Em Poços de Caldas os cursos ofertados serão:

• Escovista Iniciante

• Cabeleireiro Intensivo

• Básico de Fotografia Digital

• Informações Turísticas Locais

• Qualidade no Atendimento ao Cliente

• Rotinas Contábeis para Não Contadores

• Fashion Marketing Digital

• Introdução ao Visual Merchandising no Comércio

• Hardware – Montagem e Manutenção de Computadores

• Básico de Costura e Acabamento

• Corte e finalização em cabelos crespos e cacheados

• Design de corte em cabelos femininos

• Técnicas de Aplicação de Injeção e Diluição de Medicamento

• Design de corte em cabelos masculinos

Mais informações sobre a oferta, cursos e o Programa Senac+ estão disponíveis no site do Senac.

Sobre o Senac em Minas

Com um olhar atento às tendências mundiais e no contexto da Revolução 4.0, o Senac, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC – Confederação Nacional do Comércio, tem como propósito oferecer educação profissional de qualidade, com base nas demandas empresariais e sociais, e nas tendências do mundo do trabalho, da inovação e dos princípios de sustentabilidade. O portfólio de cursos da instituição é desenvolvido com base na necessidade do mercado, considerando pesquisas, estudos e contatos diretos com os empresários. São 40 unidades educacionais distribuídas no estado e 12 carretas móveis que reproduzem os ambientes das salas de aula.

O Senac oferece opções de cursos livres, técnicos, graduação e MBA, que permitem uma formação complementar transversal, o chamado itinerário formativo. O aluno pode traçar sua trajetória partindo dos cursos de formação inicial chegando ao ensino superior ou vice-versa. Além disso, a variedade de segmentos de atuação (gestão, saúde, gastronomia, comércio, idiomas, tecnologia da informação, moda, segurança, beleza, meio ambiente, turismo, design, produção de alimentos, entre outros) corroboram com uma formação diferenciada.

Serviço:

Cursos Gratuitos do Programa Senac +

Informações: pelo site https://mg.senac.br/Paginas/senac-mais.aspx e pelo Whatsapp 0800 724 44 40

Beatriz Aquino