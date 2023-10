Senac em Poços de Caldas abre as portas com palestras e serviços gratuitos para a população

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O “Agitando o Senac” vai promover palestras sobre inclusão, oficinas, oportunidades e lazer gratuitos

Para quem deseja aproveitar serviços gratuitos ligados à qualidade de vida, palestras de atualização sobre inclusão e diversidade e oportunidades do mercado de trabalho, o “Agitando o Senac” chega com sua quinta edição em Poços de Caldas. O evento será realizado na sexta, 27 de outubro, das 8h30 às 12h, 14h às 17h e das 19h às 22h, na unidade Senac, localizada na Rua Cerro Azul, 525 – Jardim dos Estados.

No evento, que leva o tema “Combatendo o Bullying com Ações de Inclusão e Diversidade”, o Senac abre suas portas para a população e transforma durante os três turnos, manhã, tarde e noite, as salas de aulas, halls e auditório da unidadeem espaços para palestras, oficinas e exposições feitas por alunos e docentes do Senac.

Já para quem busca oportunidades de trabalho na região, o Rede de Carreiras, serviço gratuito do Senac para cadastro e seleção em vagas de emprego, estará funcionando na Biblioteca da unidade.

“O Agitando o Senac é mais uma oportunidade para que alunos, família e a população em geral possam se sentir pertencentes ao Senac. Para essa edição teremos novidades, como o workshop sobre Comida Inclusiva, oficina sobre a moda aplicada à pluralidade dos corpos, espaço para orientações sobre atendimento especializado a pessoas com transtornos mentais, entre várias outras ações. O Rede de Carreiras continuará sendo ligação entre interessados e o mercado de trabalho. Além disso, teremos diversão para os participantes e muita conscientização sobre o tema Inclusão e Diversidade, assunto que cada vez mais merece destaque e debate”, explicou Lina Virga Landi, diretora do Senac em Poços de Caldas.

A inclusão ligada à tecnologia, segurança, moda, marketing, turismo e saúde estão entre os assuntos que serão trabalhados pelas palestras e oficinas. Para participação não são necessárias inscrições prévias e as atividades estão sujeitas à lotação.

Confira a programação completa do evento:

Auditório

8h30 – Abertura do evento- Coral de Idosos do Sesc.

9h, 14h e 19h – Roda de Conversa – Tema: Combatendo o Bullying com Ações de Inclusão e Diversidade

Mediadora: Bibiana de Azevedo e Souza– Psicóloga Educacional -Coordenação de Diversidade, Equidade e Inclusão do Senac em Minas

Biblioteca

10h às 11h30, 15h às 16h30 e 20h às 21h30: Rede de Carreiras

Hall da Biblioteca

Cabine de Fotografia e Plataforma Giratória

Hall do auditório

Exposição do Clube Filatélico e Numismático, com selos e moedas, e linha do tempo sobre o tema Inclusão e Diversidade

Atividades nas salas de aula:Início às 10h, 15h e 20h; duração de 1h30min

Sala 204 – Inclusão das Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho – O papel do Técnico em Segurança do Trabalho

Sala 205 -Seletividade Alimentar “Comida Inclusiva “

Sala 206 – A Inclusão Social e a Educação Profissional

Sala 207 – Educação que Promove a Inclusão – Educação Libertadora

Sala 101 –O Atendimento Especializado a pessoas com Transtornos Mentais

Sala 102 – O Atendimento de Pessoas Trans na Atenção Primária à Saúde

Sala 103 –Primeiros Socorros na Perspectiva da Inclusão

Sala 104 – Realçando as Diferentes Belezas das Mulheres Brasileiras

Sala 105–Aprendizagem Comercial- Sejamos todos Feministas –

Sejamos todos Antirracistas

Sala 106 – A Tecnologia promovendo a Inclusão- Inteligência Artificial

Sala 107 – Impressora 3D como ferramenta de Inclusão

Sala 109 – A Moda aplicada a pluralidade dos corpos

Sala 1 – 10h – Massagem de Conforto – Automassagem

Sala 1 – 15h e 20h – Cuidados Especiais com a Pele do Idoso

Sala 203 – 15h – Oficina de Dança Sensorial com o Sesc

Sala 110 –10h – O Marketing e a Inclusão

Sala 110 – 15h –Turismo- Público Inclusivo e sua Diversidade

Sala 110 -20h – Inclusão das pessoas com deficiência física, visual, auditiva, psicossocial e deficiência Multipla na Escola

Sobre o Senac em Poços de Caldas

Presente na região há mais de 25 anos e atendendo cerca de 20 municípios no Sul de Minas, o Senac em Poços de Caldas é referência em ensino e qualificação profissional e possui um amplo portfólio de cursos técnicos, cursos livres, Aprendizagem Comercial e MBA, além de ser polo de Educação a Distância (EAD).

Com uma infraestrutura completa, a instituição, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC – Confederação Nacional do Comércio, possui laboratórios de informática, estética, enfermagem e um salão de beleza-escola, além de salas de aula bem equipadas e atualizadas, buscando sempre o aprimoramento dos alunos e do aprendizado.

Serviço:Agitando Senac em Poços de Caldas

Quando: Sexta-feira, dia 27 de outubro,das 8h30 às 12h, 14h às 17h e das 19h às 22h

Local: Senac em Poços de Caldas: Rua Cerro Azul, 525 – Jardim dos Estados

Mais Informações: Telefone (35) 2101-3150