Senac em Poços de Caldas promove aulas experimentais para cursos técnicos gratuitos

Iniciativa ocorre nos dias 26, 27 e 28 de novembro e busca orientar candidatos sobre as áreas de atuação e a estrutura pedagógica da instituição

Com o objetivo de auxiliar os interessados em cursos técnicos a tomarem decisões mais assertivas quanto à escolha de suas futuras carreiras, o Senac em Poços de Caldas, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, realizará aulas experimentais nos dias 26, 27 e 28 de novembro. A proposta é oferecer uma vivência prática das profissões, apresentando as atribuições de cada área e os recursos oferecidos pela instituição, como laboratórios, infraestrutura e equipe docente.

A iniciativa antecede a abertura das matrículas para os cursos técnicos gratuitos oferecidos pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), que estará disponível a partir do dia 3 de dezembro. As aulas experimentais abrangem algumas das áreas mais procuradas, com destaque para tecnologia, administração, saúde e segurança no trabalho.

Programação das aulas experimentais

26 de novembro: Técnico em Informática

27 de novembro: Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Administração

28 de novembro: Técnico em Enfermagem

As aulas para outros cursos técnicos ocorrerão em janeiro, permitindo que os interessados em áreas como eventos, moda e massoterapia também tenham a oportunidade de vivenciar a prática antes de efetivar sua matrícula.

Cursos técnicos gratuitos disponíveis

O Senac em Poços de Caldas oferece diversas opções de cursos técnicos, distribuídas em diferentes áreas de atuação:

Técnico em Segurança do Trabalho

Turmas: manhã e tarde | 44 vagas

Técnico em Administração

Turma: noturna | 40 vagas

Técnico em Massoterapia (Novo Curso!)

Turma: noturna | 26 vagas

Especialização Técnica em Geriatria e Gerontologia

Turma: segundas e quartas à noite | 21 vagas

Técnico em Eventos

Turma: vespertina | 22 vagas

Técnico em Informática

Turma: manhã | 30 vagas

Técnico em Enfermagem

Turma: vespertina | 40 vagas

Técnico em Produção de Moda

Turma: vespertina | 22 vagas

Orientação e infraestrutura de excelência

As aulas experimentais serão conduzidas pelos docentes do Senac, proporcionando aos participantes um panorama completo sobre a rotina profissional, as competências necessárias e as oportunidades no mercado de trabalho. Além disso, os futuros alunos poderão conhecer os laboratórios e a infraestrutura moderna que compõem o ambiente de aprendizagem do Senac, projetado para atender às necessidades práticas de cada curso.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 2101-3150 ou no WhatsApp 31 3057-8600 (estadual).

Senac em Poços de Caldas

Presente na região há mais de 25 anos e atendendo municípios no Sul de Minas, o Senac em Poços de Caldas é referência em ensino e qualificação profissional e possui um amplo portfólio de cursos técnicos, cursos livres, Aprendizagem Comercial e MBA, além de ser polo de Educação a Distância (EAD).

Com uma infraestrutura completa, a instituição, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC – Confederação Nacional do Comércio, possui laboratórios de informática, estética, enfermagem e um salão de beleza-escola, além de salas de aula bem equipadas e atualizadas, buscando sempre o aprimoramento dos alunos e do aprendizado.

Sobre o Sistema Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais integra o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais que tem como presidente o empresário Nadim Donato. A Fecomércio MG é a maior representante do setor terciário no estado, atuando em prol de mais de 740 mil empresas mineiras. Em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, a Fecomércio MG atua junto às esferas pública e privada para defender os interesses do setor de Bens, Serviços e Turismo a fim de requisitar melhores condições tributárias, celebrar convenções coletivas de trabalho, disponibilizar benefícios visando o desenvolvimento do comércio no estado e muito mais.

Há 85 anos fortalecendo e defendendo o setor, beneficiando e transformando a vida dos cidadãos.

Serviço: Aulas experimentais para cursos técnicos gratuitos

Quando: Dias 26, 27 e 28 de novembro

Onde: Senac em Poços de Caldas – Rua Cerro Azul, 525 – Jardim dos Estados

Inscrições para os cursos técnicos gratuitos: Abertas a partir de 03/12