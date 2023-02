Senac Leader’s Experience discute desenvolvimento sustentável

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Senac Poços de Caldas, promoveu encontro com empresários para discutir desenvolvimento sustentável nas organizações. O projeto Senac Leader’s Experience ocorreu na última semana desse mês, no auditório do Senac em Poços de Caldas.

Desde que a ONU estabeleceu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a agenda global de metas para um mundo melhor que deve ser cumprida até 2030, instituições de todos os setores tem se mobilizado para integrar as práticas à sua cultura.

O movimento já pode ser visível nos resultados das empresas. A Comissão de Desenvolvimento Sustentável e Empresarial (Business & Sustainable Development Commission 2017) realizou estudo que indica que o cumprimento dos ODS podem gerar pelo menos 12 trilhões de dólares em economias e receitas para as empresas e cerca de 380 milhões de novos empregos, até 2030.

Além disso, o fenômeno pode se destacar como diferencial, como mostra a pesquisa da consultoria McKinsey, que revelou que empresas que trabalham a diversidade no quadro de colaboradores – objetivos 5 (Igualdade de Gênero) e 10 (Redução das Desigualdades) da ONU – podem ter 33% mais probabilidade de ter uma performance financeira superior e 27% de mais chances de superar empresas concorrentes em criação de valor a longo prazo.

No evento, coordenadores, gestores, líderes de áreas realizaram uma atividade prática com relação aos ODS, utilizando a metodologia Lean Canvas, visando engajar os participantes a causas nobres e os empoderando para propor soluções aos ODS e como é aplicação desse conceito em suas empresas e no mercado.

O docente do Senac e consultor empresarial Olney Bruno da Silveira Júnior foi o palestrante e facilitador da dinâmica, que contou com a presença de representantes de empresas como Sicredi, Heineken, Docol e Transtassi.

Sugestão de Fontes

• Olney Bruno da Silveira Júnior – Palestrante /Facilitador do tema

• Thieres Passos – Consultor de Negócios do Senac em Poços de Caldas

• Convidados e participantes da dinâmica

Beatriz Aquino